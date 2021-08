Médico que agredió a trabajadores de aerolínea y PDI excusó su actuar por mezclar clonazepam con alcohol: “No me acuerdo de nada”

Un médico de 61 años insultó a funcionarios del aeropuerto de Pudahuel (región Metropolitana) y de la PDI (Policía de Investigaciones) durante este fin de semana luego que se le impidiera abordar su avión por presentarse en estado de ebriedad.

El hombre fue grabado mientras descalificaba a una trabajadora de la aerolínea Avianca con graves epítetos, para luego insultar a otro empleado del aeropuerto.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, el médico es detenido por la PDI mientras también insulta y agrede a los uniformados.

“Esta persona agrede verbal y físicamente a los funcionarios de la PDI, procediendo a la detención”, relató a Meganoticias el subinspector Ricardo Bustamante, quien además explicó que la Fiscalía local de Pudahuel decidió dejarlo en libertad tras estar algunas horas detenido.

Se trata de Jaime García Birón, médico nutriólogo y diabetólogo que pretendía viajar cerca de las 1:00 horas a la Isla de San Andrés en Colombia y que lucía en estado de ebriedad.

Tras la polémica levantada por las imágenes, García decidió ofrecer disculpas públicas y asegurar que su reacción se debió a la mezcla de alcohol y medicamentos.

“Ese día llegué feliz al aeropuerto, pero me tomé un ravotril de dos milígramos que es un medicamento para evitar crisis de pánico, para evitar tener eso en el avión”, dijo en un video publicado en el citado medio.

“En la espera, que es larga, me comí algo y me tomé un trago, uno, como lo hace mucha gente, es normal, y eso me produjo una interacción entre el alcohol y el ravotril, o clonazepam, que me produjo un apagón”, aseguró. “Yo no me acuerdo de nada desde que salí del restaurante hasta que me encontré botado en el calabozo”, destacó.

Antes de esta declaración, el médico había asegurado que fue drogado con un fármaco que habrían insertado en su trago. Sin embargo, se retractó de estos dichos y dio la anterior declaración.

Revisa aquí el video: