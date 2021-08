“Fue un acto macabro”: Johanna Hernández entregó detalles sobre el parricidio de Nibaldo Villegas

A casi tres años de la muerte de Nibaldo Villegas, Johanna Hernández habló por primera vez sobre el parricidio del profesor, por el cual fue condenada a cadena perpetua.

En entrevista con el programa Informe Especial, Hernández entregó detalles sobre su relación con Villegas y su cercanía con Francisco Silva, quien luego de convertiría en su cómplice en este hecho.

“(Nibaldo) Era un buen marido, una persona de muy buen corazón, ayudaba a quien podía. Pucha una excelente persona (…) por parte de la familia Villegas tampoco hubo diferencias, me aceptaron a mi con mis dos hijos de mi anterior matrimonio. Los hicieron parte de la familia”, señaló.

Asimismo, agregó que en “los ocho años que estuvimos juntos, no tuvimos mayores problemas, crisis (…) Nibaldo jamás me levantó un dedo”.

Relación con Francisco Silva

Johanna Hernández detalló que con Francisco Silva se conocieron durante su práctica laboral, terminando todo en una relación. “Empezamos como amigos, yo le contaba los problemas que tenía, él me contaba los que tenía con su esposa. De a poco se fue dando y terminamos como pololeando, hasta que un día salimos”, indicó.

Posteriormente, la mujer reveló lo sucedido en los días previos al asesinato y cómo se coordinaron con Silva para llevar a cabo este parricidio.

Crimen de Nibaldo Villegas

El 10 de agosto de 2018, Hernández celebraba su cumpleaños en Peñablanca, instancia donde drogó a Nibaldo Villegas para posteriormente matarlo.

Tras unos días, la familia del profesor comienza a sospechar de la pareja de Villegas. Su cuerpo aparece en el muelle Prat el 15 de agosto de aquel año, lo que llevó a la detención tanto de Johanna Hernández como de Francisco Silva.

“Todo lo que pasó fue un acto macabro, yo no tengo palabras para la familia de Nibaldo, entiendo y reconozco mi culpabilidad en el caso. Entiendo el dolor de la familia de Nibaldo, lo entiendo completamente. No espero su perdón porque no lo voy a tener, porque si yo estuviera en el caso de ellos no perdonaría. Pero si les doy las gracias por haber estado con mi familia, con mis hijos. Por haberme hecho parte de su familia. Que es una familia maravillosa que yo se que a mi hija la deben tener como una reina. La deben estar llenando de valores, de cariño, de amor. No le debe faltar nada. Me van a faltar días para poder agradecerles todo lo que han hecho”, cerró la mujer.

En tanto, el fiscal José Miguel Subiabre explicó que “ambos son asesinos, Johanna Hernández por el vínculo de matrimonio, un reproche mayor, porque es una conducta que se llama parricidio. Respecto a Francisco Silva, actuando alevosamente, es un homicidio calificado; certeza jurídica, ambos son los autores y asesinos. Ambos ante el tribunal y la Fiscalía mintieron”.