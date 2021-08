Director de la PDI sobre caso de subinspectora Vivanco: “Aquí no hay ninguna confabulación, ningún montaje”

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se refirió a lo que denominó como un “cambio de dirección” en el caso de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, junto con detallar los resultados de los peritajes balísticos, que finalmente arrojaron que la bala que dio muerte a la detective fue disparada desde un arma institucional.

Cabe señalar que Muñoz era subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria antes de asumir el mando el 19 de junio pasado. Seis días antes, la joven murió en el marco de un operativo que se desarrolló en La Pintana.

En entrevista con 24 Horas, la máxima autoridad de la policía civil aseguró que “fue a finales de julio cuando a mí el jefe nacional, conjuntamente con el subdirector operativo, me dan cuenta de esa situación y es cuando se dispone a generar un proceso administrativo, en vista a establecer cuál era la dinámica de desarrollo de toda la investigación”.

Además, señaló que “inmediatamente, cuando eso ocurre, eso es en estricta relación entre el equipo investigador y el fiscal, me dan cuenta porque también involucra a nuestros funcionarios”.

Consultado sobre los resultados de las pericias en la que uno de los inspectores salió positivo en el test de pólvora -nitrato-, Muñoz remarcó que “es una de las hipótesis, hay que hacer un abanico de posibilidades y todas se investigan, todas las líneas pueden ser producto de una hipótesis”.

En esa línea, insistió en que dicha prueba indicatoria “es parte de la investigación, así son los protocolos que hoy día yo con el proceso administrativo que estoy llevando determinar si están hechos en regla, en norma y esa es la idea de establecer cada uno de esos aspectos para tomar una determinación“.

Respecto de las dos personas que fueron imputadas por el crimen de la subinspectora Vivanco y que finalmente quedaron en libertad, aunque con arraigo nacional, el director de la PDI subrayó que “eso es materia de una investigación. Sin embargo, no olvidemos que estas dos personas estaban imputadas y siendo investigadas por un delito que había ocurrido el día anterior y también hay evidencia que lo señala”.

Acerca de si hubo una presunta orden del Alto Mando de dilatar la entrega de las pruebas, respondió que “eso es lo que me va a arrojar a mí el proceso administrativo que estoy llevando a cabo y que se determinó inmediatamente cuando yo me enteré de estos hechos”.

El director de la PDI también remarcó que personalmente le entregará los resultados del sumario administrativo a la familia de la fallecida subinspectora Vivanco.

“No haría ninguna comparación con ningún otro caso”

En la entrevista, Sergio Muñoz fue consultado sobre si hay un registro de las balas que se utilizan en estos procedimientos: “Cuando hay un registro permanente de la munición que se ocupa a diario podría establecerse que faltaba o no una munición respecto a los otros funcionarios participantes en esta acción“.

“Sin embargo, nosotros tenemos un arma que es de cargo fiscal y la usamos durante toda nuestra carrera, somos detectives las 24 horas del día. Nosotros no registramos a diario nuestra salida con nuestras armas de puño (arma de servicio). Sí se registran las armas de apoyo que se entregan al comienzo de un servicio u operatorio policial, pero el arma de puño es permanente”, añadió.

Además, puntualizó que “para cada servicio se le entrega un armamento que tienen que utilizar con una cierta cantidad de munición. En el caso nuestro, es un arma de uso permanente, con sus cargadores completos y eso se revisa dos veces por mes. Hay unas comisiones en cada unidad que es la encargada de mantener ese registro”.

También se le preguntó si le parecía creíble que si el peritaje determinó que la bala venía de un arma institucional, su portador no se haya dado cuenta del disparo. “En mi experiencia personal, si yo me daría cuenta o no si mi arma la disparo, tajantemente no podría decir que no me doy cuenta, eso tiene un mecanismo y que es evidente”, afirmó.

Finalmente, ante la consulta sobre si este es un “caso Huracán de la PDI”, el director de la institución respondió que “yo no haría ninguna comparación con ningún otro caso, la institución ha sido transparente, nosotros mismos hemos puesto a disposición de los tribunales, de la Fiscalía, este cambio en la dirección de la investigación porque buscamos la verdad, siempre lo hemos hecho. Aquí no hay ninguna confabulación, aquí no hay ningún montaje, como también se ha hablado en algunos medios de prensa o se ha querido caratular, porque la verdad es lo que buscamos“.