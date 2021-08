Tomás Vodanovic y regreso a clases en Maipú: “No contamos con los recursos, por eso lo vamos a hacer paulatinamente”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, aseguró la mañana de este martes que en el municipio “no contamos con los recursos” para un retorno seguro a clases en los 26 establecimientos municipales de la comuna, por lo que el proceso se hará “paulatinamente”.

En conversación con radio Futuro, Vodanovic indicó que “tenemos 26 establecimientos públicos y esperamos que todos vayan retornando a clases. La mayoría de nuestros establecimientos hoy no están en la condición adecuada para un retorno seguro y no ha habido ingresos desde el nivel central para eso. Son 26 escuelas municipales más 26 jardines infantiles. No contamos con los recursos y no se nos van a transferir tampoco para el retorno seguro, por eso es que lo vamos a hacer paulatinamente. Si podemos dar un paso, démoslo. Esa es nuestra conclusión. Pero si esperamos que las condiciones sean perfectas, nos podemos demorar 3 años“.

El alcalde, además destacó que el retorno ha sido positivo para algunos niños y niñas, y que la meta del municipio es efectivamente, volver a clases presenciales. Sin embargo, criticó la estrategia del Ministerio de Educación (Mineduc), y del titular de la cartera, Raúl Figueroa.

“El ministro ha equivocado tajantemente su estrategia. En Chile no corren los tiempos para imponer políticas públicas sin coordinarlas con las comunidades. La obstinación de imponer su postura sin consultarla hace que las cosas estén como están ahora. Si se hubiera conversado, quizá el retorno a clases podría haber sido mucho antes”, apuntó.

En ese mismo sentido, Tomás Vodanovic agregó que la subvención de $2.500 por alumno “no es suficiente”. “La subvención es de $2.500 por cada estudiante, así que es complejo. Los cabros están todos arropados, ventilamos la sala cada 40 minutos (…) La comunidad quiere volver, pero$2.500 per cápita para infraestructura no es suficiente, además, de los fondos de apoyo a la educación pública que a veces llegan tarde. Para algunas escuelas que están en buenas condiciones puede ser suficiente, pero para muchas otras $2.500 no soluciona los problemas que tienen y va a requerir de una inversión y un esfuerzo adicional”.

Vodanovic: Hay una auditoría externa por déficit económico

En tanto, al ser consultado sobre el déficit económico que denunció al asumir la alcaldía como sucesor de Cathy Barriga, el alcalde de Maipú indicó que hay una auditoría externa en proceso para determinar qué ocurrió.

“Estamos abocados a un ordenamiento de la situación municipal, por el desorden que hemos visto, queremos revertir esta situación. Hay una auditoría externa que tiene que determinar lo que sucedió. Es sistemático de cómo se lleva a cabo la administración municipal donde no existen contrapesos para abordar ciertas determinaciones. Eso requiere una conversación profunda, porque no es posible que se asuma un municipio con un déficit de 34 mil millones de pesos”, puntualizó.