Parque Safari entregó detalles de fatal ataque de tigre a trabajadora en Rancagua

Autoridades del Parque Safari de Rancagua se refirieron al incidente que terminó con una mujer fallecida por el ataque de un tigre al interior del recinto.

Antonio Rojas, gerente de administración y finanzas del zoológico explicó, en conversación con Bienvenidos, que Catalina Torres, la trabajadora fallecida, pertenecía al sector de mantención y había sido destinada a labores en la jaula de leones.

El funcionario explicó que los equipos de mantención “hacen acciones rutinarias para tener las condiciones adecuadas para cuando ingresa el público”, pero que la acción solicitada a un grupo de 3 a 4 personas, Torres entre ellos, era “limpieza de rutina a los portones del recinto” de leones.

“Se les pidió que barrieran la gravilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón”, explicó el gerente.

El ejecutivo aclaró que la función del equipo no era el sector de tigres, pero que un grupo del equipo de mantención “por alguna razón abrieron el recinto que estaba con candado. No sé por qué ni para qué lo abrieron, no creo que con ánimo de curiosidad porque no son trabajadores nuevos“, dijo ante los medios.

Para el rescate de la trabajadora fallecida, el gerente del Parque Safari informó que un un grupo de trabajadores, a bordo de vehículo de emergencia, logró ahuyentar al tigre para recuperar el cuerpo de Catalina Torres.

“El felino escapó hacia su habitación”, dijo Rojas, quien aclaró que “al animal no le dispararon, pero sí había una persona con un rifle”.