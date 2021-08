Caso SQM: Fiscal Perivancich explicó decisión de no perseverar y responsabilizó al SII

La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó las razones por las cuales se decidió no perseverar en la investigación contra 34 personas en el denominado Caso SQM.

Entre las personas beneficiadas con esta decisión, aparecen el exministro del interior Rodrigo Peñailillo, hijos del senador Jorge Pizarro (DC), y el exjefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre.

“Nuestro sistema obliga a que el inicio de la acción en cualquier investigación penal, respecto de la comisión de delitos tributarios, tenga como punto de partida una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos”, dijo la fiscal Perivancich.

“No existiendo aquella, no es posible formular acusación en contra de estas personas, y por otro lado, no podemos mantener permanentemente vigente las investigaciones”, añadió.

Sin embargo, la persecutora aseguró que “el Ministerio Público tenía convicciones para imputar delitos tributarios”, explicando que esas convicciones permitían “entender que (las 34 personas) habían tenido participación en delitos tributarios que involucraron la la declaración tributaria de la empresa SQM”.

Sin embargo, Perivancich aseguró que esta “no es la única arista” del caso, explicando que también hay una acusación de delitos tributarios contra 16 personas, entre ellos, el gerente general de la empresa SQM, Patricio Contesse, y el exsenador Pablo Longueira.

Al ejecutivo se le imputa el delito de soborno, mientras que, al político, el de cohecho.