Fabiola Campillai: “Quien no gritaría de rabia, de angustia, de pena e impotencia al escuchar que de nuevo se deja libre al hombre que te cegó”

El pasado viernes 30 de julio, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, formalizado por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas contra Fabiola Campillai.

En este escenario, la mujer que quedó ciega por el actuar del exfuncionario policial hizo un llamado a “quemar todo”, provocando críticas incluso desde el Ejecutivo,

Frente a los dichos, Fabiola Campillai salió al paso y aseguró en el programa Pauta Libre de La Red que “por mis dichos, yo quiero preguntarles, quién no gritaría con sentimientos de rabia, de angustia, de pena e impotencia al escuchar que de nuevo se deja libre al hombre al hombre que te cegó, que te causó tanto daño, que te dejó sin gusto ni olfato, con múltiples fracturas en rostro y cabeza, y si no hubiera sido por mis vecinos, yo quizás no estaría aquí”, señaló.

Asimismo, la mujer sostuvo que Patricio Maturana “está siendo protegido por la institución y por el Estado”, acusando que “lo pusieron en un domicilio que nadie sabe”.

“Qué más rabia podemos tener, qué más justicia podemos tener, si todos los días, a todas las víctimas se nos falta el respeto“, agregó.

Finalmente, Campillai afirmó que “si no tenemos justicia acá, la tendremos afuera”, y pidió empatía en su caso por parte de la sociedad. “Yo quiero que las personas se pongan un día en mis zapatos, vivan con sus ojos cerrados, sin gusto ni olfato, que no saben ni siquiera lo que están comiendo”, sentenció.