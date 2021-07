“Ellos hacen lo que se les para la r….”: El exabrupto de Antonio Quinteros que sacó aplausos en Twitter

Un momento aplaudido en Twitter vivió el periodista de Mediodía en ADN, Antonio Quinteros, cuando comentó en vivo y en directo la noticia acerca de una nueva fiesta clandestina ocurrida en las costas de Cachagua, en el sector del Golf, durante la mañana de este miércoles.

“Es muy llamativo, pareciera que esta gente…y quiero que se me entienda bien… habría que preguntarles las claves, porque me encantaría decir que ellos hacen lo que se les para la raja, pero no puedo decirlo acá en la radio eso”, dijo al aire el periodista Antonio Quinteros durante una conversación con el periodista Pedro Garrido.

Por su parte, el reportero que conversaba con el conductor de Mediodía en ADN hizo una radiografía de la situación, asegurando que “hay distintos factores a analizar”.

“Por una parte la Región de Valparaíso está buscando una reactivación turística y económica, por lo tanto se contradicen estas medidas con lo que se registra en el día a día. Todas las semanas hay más de 5 ó 6 fiestas clandestinas detectadas y solamente se hacen sumarios, y ya sabemos que eso no llega a ningún fin. Muchos de ellos son bajados en la Corte de Apelaciones porque el artículo 318 no permite la detención, por lo que muchos se acogen y dicen que es una detención ilegal”, explicó Garrido.

Los comentarios en Twitter sobre la opinión de Antonio Quinteros

Los dichos del periodista de Mediodía en ADN recibieron harto apoyo en redes sociales. Entre los comentarios que aplaudieron la opinión de Quinteros estaban “Bien dicho @anquinteros y literalmente es así”, y “completamente de acuerdo con @anquinteros”.

La situación escaló a tal nivel que incluso se creó el hashtag #HacenLoQueSeLesParaLaRaja, el que fue replicado por los auditores del programa.

A continuación te dejamos algunas reacciones de usuarios de Twitter:

@adnradiochile @anquinteros Cada día mejor el programa informativo de ADN de las 13:00 horas. Su conductor, Antonio Quinteros, sabe opinar con criterio y respeto y no se limita a ser un mero robot repetidor de líneas escritas Felicitaciones!! — Enric Futut (@fenaxile) July 21, 2021

Yo si puedo decir…. hacen lo que se les para la raja… Pero yo soy nadie.. Y vos SOS un magnate de la gacetta chilena @anquinteros — Palermo ®™ (@manosalva_ale) July 21, 2021

@anquinteros hace lo que se les para la raja….. Notable!!! Alguien tenía que decirlo de una vez x todas — sebastian mena (@sebamenas) July 21, 2021

Relax @anquinteros,tiene razòn eso si…mal comportamiento de los jóvenes y se espera mano dura con ellos…(Chupete cortarà ese audio?)🤭 — Jonathan80Narváez (@Jonathan80N) July 21, 2021

Mira el momento en que Antonio Quinteros hizo su comentario a continuación: