“La Pilo” y su rincón tecnológico: “Quiero motivar que los niños estudien”

En el Ciudadano ADN conversamos con una mujer que incansablemente trabaja por sacar adelante a los niños y niñas de la comuna de La Pintana: Ana Serres, mejor conocida como “La Pilo”, quien creó un rincón tecnológico para “motivar a que los niños estudien”.

“Se me ocurrió la idea en la pandemia, porque los niños repitieron mucho el año pasado, y acá los sueldos de los papás son bajos, y por ende entre elegir un plato de comida e imprimir sus tareas, ellos preferían sus tareas”, comenzó diciendo “La Pilo” respecto al rincón tecnológico que creó en su comuna, algo que se pudo concretar gracias al financiamiento del fondo “Respuesta Comunitaria”.

“Esto surgió gracias a un proyecto que se le presentó al Gobierno y fue como una puntita del iceberg. Me dijeron un día ‘¿qué quieres hacer para tu comunidad?’ y al otro tuve que presentar el proyecto, y así me lo adjudiqué”, explicó la entrevistada en conversación con el Ciudadano ADN.

Un llamado a que empresas aporten al rincón tecnológico

Ana Serres también comentó que su iniciativa solidaria comenzó en diciembre del año 2020, y que durante los meses que lleva en acción ha tenido falencias.

“Nos faltan tintas, notebooks. Me gustaría invitar a empresas para que se hagan presentes de esta linda obra que se está haciendo y que esto se pueda replicar en otras comunas rurales”, señaló “La Pilo”, una mujer que nació en la comuna de Independencia y que pasó una infancia dura: no tuvo educación y tuvo que vivir en la calle durante un tiempo.

“Yo siempre digo que cada caída tiene sus cosas buenas. Nos caemos y nos volvemos a parar y hay que darle”, dijo.

“Tuve solamente las ganas y las ideas, no tenía ese vínculo con la computación. Solo tengo octavo básico, y lo saqué ya de vieja. Esa es mi idea, motivar a los niños a que estudien, demostrarles que sí se puede salir adelante, que no porque seamos de El Castillo nosotros no podamos hacerlo, y que esto se puede replicar en otras comunas rurales. Mi idea es que los niños no anden en la calle, que tenemos un sueño que sí se puede logar, esa es mi idea”, añadió.