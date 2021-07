Pensemos Chile: Analizamos la instalación de la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el decimoquinto capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y analizamos la instalación de la Convención Constitucional y la situación de problemas técnicos que ha tenido para llevar a cabo la primera sesión, con los constituyentes Patricio Fernández y Fernando Atria, además de la doctora en estudios americanos y miembro del Observatorio de la Nueva Constitución Pamela Figueroa y el doctor en filosofía Hugo Herrera.

Pamela Figueroa: “Es bastante bochornoso”

En primera instancia, Pamela Figueroa, tras valorar y desatacar como positivo la instalación de la Convención Constitucional durante la jornada del domingo 4 de julio, la también académica de la Universidad de Santiago (Usach) también se refirió a los problemas técnicos que se han presentado para que los constituyentes puedan sesionar en el ex Congreso Nacional.

Al respecto, la especialista sostuvo que “es bastante bochornoso, porque nosotros tenemos un Estado que tiene una alta capacidad de gestión. El Estado chileno no es un Estado que no tenga capacidad de poder gestionar cuestiones administrativas, pareciera más bien que tuviera que ver con una cuestión de voluntad de instalar la Convención”.

“A mí me correspondió estar en la mesa técnica que redactó la reforma, el capítulo 15, y en esa mesa técnica se discutió ampliamente que era el Gobierno, el poder Ejecutivo, el que tenía que generar las condiciones técnicas y administrativas para que la Convención Constitucional pudiera funcionar”, agregó.

“Entonces, eso es algo que ya estaba señalado en la Ley 21.200 y que es bastante inentendible la verdad lo que pasa con esta cuestión administrativa“, concluyó.

Patricio Fernández: “Quiero creer más bien que aquí ha habido descuido, tontera, torpeza, inaceptables desatenciones”

Posteriormente, el constituyente Patricio Fernández también calificó como inentendible la situación ocurrida este lunes, señalando que piensa que lo sucedido corresponde más bien a una torpeza y agregó que tuvo la oportunidad de conversar con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, sobre el caso.

“Voy a partir siendo bien sincero, yo arranco esto esperando muchos golpes, muchos corcoveos. No me he imagino nunca en ningún segundo que esto va a ser una navegación caribeña, que aquí va a fluir todo y va a funcionar todo a la primera y con sencillez. Eso en primerísimo lugar”, sostuvo.

“En segundo, efectivamente es bien incomprensible, como decía Pamela, es bochornoso que, a sabiendas desde hace meses, sabiendo el Gobierno que esta circunstancia iba a acontecer, no estuviera todo preparado como merecía y como debía estar”, continuó.

La situación del lunes

Bajo ese punto, Fernández relató que “se produjo ayer al comienzo también un momento de cierta perplejidad, porque llevamos y claro, todo esto se decidió en un espacio en el que estábamos amenazando el aforo. Entonces, también se produjo como una decisión rápida y repentina como decir ‘salgamos de aquí, vámonos de aquí, esto no sigamos ante la posibilidad de dar un ejemplo nefasto y además de desprestigiarnos nosotros mismos’”.

“Yo diría que de ahí en adelante empezamos a evaluar cada uno por separado y otros en conjunto, qué iba a significando lo que estaba pasando. No había capacidad tampoco decir de inmediato de qué se trataba lo que estaba sucediendo“, añadió.

Luego, el integrante de la Convención Constitucional, defendió el rol de la presidenta y del vicepresidente del organismo, Elisa Loncón y Jaime Bassa, respectivamente, señalando que “la mesa, una mesa que a mí me parece súper admirable y creo que va a ser muy productiva, asumió la noche antes, por lo tanto, difícilmente podía tener también un diagnóstico acabado a las pocas horas de lo que estaba pasando.

“Entonces, se va procesando esto en el camino y por una parte unos toman una posición frente a esto. Hay algunos, porque al interior de la Convención, hay gente que no está enamorada de la Convención. Hay gente que todavía preferiría ver todo lo calamitoso que esto es para encontrar la razón para al que no haya cambios y hay otros que parece que preferirían ver todo lo terrible del Gobierno para atacarlo a él en lugar de preocuparse de que sigamos adelante. Pero, en esto estamos”, agregó.

Conversación con el ministro Ossa

Respecto a su conversación con el secretario de Estado, Fernández indicó que “yo hablé ayer con el ministro Ossa. El ministro Ossa estaba, se encargó él de llamarme para darme explicaciones, porque habíamos tenido conversaciones previas, él se veía muy afectado, lamentaba enormemente esto, no se lo explicaba“.

Al respecto, el constituyente manifestó que “voy a hacer fe de esas palabras desatentas, porque si yo pensara o yo supiera o si tuviera algún indicio de que el Gobierno conversó, abandonó y quiere el fracaso de esta Convención creo que estamos ante otro escenario. Solo comenzar entrar por esa posible vía nos pone en pie de guerra. Quiero creer más bien que aquí ha habido descuido, tontera, torpeza, inaceptables desatenciones“.

Hugo Herrera: “El Gobierno tiene que buscar responsables”

Sobre la situación, el Hugo Herrera comentó que “puesto en términos generales, estamos aquí ante, lo plantearía al modo de pregunta: ¿estamos aquí ante el proceso, probablemente, más importante en la historia de Chile de los últimos 30 años y un Gobierno que se caracteriza, o pretende caracterizarse por la eficiencia en la gestión que no es capaz de hacer funcionar algo tan simple como esta asamblea, debe buscar responsables? Debe buscar responsables“.

“Creo, además, que este asunto es fundamental porque todas las partes deben poner de lo suyo para que al final se produzca lo que tiene que producirse, que es un proceso de discusión acerca de una propuesta constitucional, una propuesta de nueva Constitución”, continuó.

Finalmente, el académico de la Universidad Diego Portales (UDP) dijo que creer que “en este sentido que el Gobierno está entorpeciendo esto y tiene que buscar responsables“.

Fernando Atria: “No he escuchado a nadie decir que la Convención tiene potestad para amnistiar o indultar”

Por otra parte, el constituyente Fernando Atria se refirió a solicitud de indultar o amnistiar a las personas que fueron detenidas durante el estallido social y que llevan más de un año en prisión preventiva, luego que Elisa Loncón sostuvo que será el primer tema a conversar al interior de la Convención.

“A la Convención Constitucional le corresponde actuar para llevar a buen término o para hacer su contribución importante en la forma de una propuesta constituyente al proceso constituyente”, señaló.

“Entonces, cómo no va a ser competencia de la Convención pronunciarse sobre las cuestiones que dificultan u obstaculizan el proceso constituyente. Yo creo que independientemente de las opiniones que uno tenga al respecto, a mí juicio debería ser evidente para todo el mundo que el problema de los presos de la revuelta es un problema que va a seguir, que apareció en la sesión de instalación y que va a seguir aparecieron y obstaculizando el clima que necesita la Convención para poder realizar su mandato”, agregó.

Bajo ese punto, Atria aclaró que “yo no he escuchado a nadie decir que la Convención tiene potestad para amnistiar o indultar“.

“Entonces, se trata de que la Convención manifieste que para el éxito del proceso constituyente los poderes constituidos deben hacer lo suyo de modo de remover los obstáculos que ese proceso enfrenta, y un obstáculo a mi juicio indudable es este”, finalizó.