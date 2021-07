Convención Constitucional: Ministro Paris se reunió con la mesa directiva en el ex Congreso

Este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, visitó el ex Congreso Nacional y se reunió con la mesa directiva de la Convención Constitucional, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, para revisar el protocolo sanitario con el fin de evitar contagios de coronavirus en el recinto donde trabajarán los redactores de la nueva Constitución.

¿Qué dijo Paris?

Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que como entidad “nos vamos a preocupar obviamente de aportar todo lo que sea necesario para que eso funcione correctamente”.

“Desde ya, en una hora va a llegar acá un camión para tomar test de antígenos, porque es una falencia que me hizo ver la presidenta y lo considero necesario”, aseguró.

Además, la autoridad sanitaria dijo que se van a instalar sensores automáticos de temperatura y dispensadores de alcohol gel en la antigua sede del Parlamento.

“Como Ministerio de Salud estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para que esta Convención, que es un hecho histórico, funcione de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario que es lo que me corresponde a mí”, sostuvo Paris.

El secretario de Estado también afirmó que “nosotros respetamos la autonomía de la Convención y nosotros hemos venido a ponernos a disposición de ellos, que son un poder autónomo como lo ha dicho claramente la presidenta”.

Sin embargo, el ministro comentó que “no pude visitar el salón principal ni las salas más pequeñas donde se están reuniendo los convencionales, pero eso lo va a preparar esta comisión que ellos han nombrado”.

Respecto a las complicaciones técnicas, administrativas y sanitaras que se presentaron el lunes para que el órgano redactor comenzara a sesionar en el ex Congreso, Paris sostuvo, desde el punto de su cartera, que “siempre hubo una coordinación con la Segpres. De hecho, el protocolo de instalación de la Convención, que fue publicado en el Diario Oficial, se trabajó con la Segpres”.

Secretario ejecutivo puso su cargo a disposición

Tras lo ocurrido, esta tarde se dio a conocer que el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, puso su cargo a disposición del Gobierno.

No obstante, el personero aún se encuentra en el ex Congreso y todavía La Moneda no ha confirmado si acepta o no la renuncia de Encina.