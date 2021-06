Debate Primarias 2021: candidatos de Chile Vamos se centraron en la réplica directa y no nombraron al Presidente Piñera

Durante la noche de este lunes se desarrolló el primer Debate Primarias 2021, actividad que organizaron los canales CNN Chile y Chilevisión —señales hermanas— para reunir a los cuatro candidatos de Chile Vamos que aspiran a encabezar la coalición para las elecciones presidenciales de noviembre.

Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Independiente), Ignacio Briones (Evópoli) y Joaquín Lavín (UDI) tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus lineamientos, parte de sus programas de gobierno y sus opinones respecto a temas políticos, valóricos, económicos y sociales.

Sin embargo, el debate fue más allá y, pese a que los cuatro pertenecen a la misma coalición, evidenciaron sus diferencias en el detalle. La confrontación de ideas se vio rápidamente eclipsada por las críticas directas y la anécdota pesó más que los itinerarios no sólo como candidatos individuales, sino también como representantes de un conglomerado.

De hecho, siendo que los cuatro tienen en común que fueron ministros del Presidente Sebastián Piñera, en ningún momento lo mencionaron de manera explícita y se remitieron a recordar lo que hizo cada cual en su rol. Incluso Lavín hizo gala de su trabajo ciudadano en Las Condes como alcalde para mostrar sus credenciales.

Los temas que sacaron chispas

En el debate de las Primarias 2021 se abordaron distintos temas como los impuestos, los súper ricos, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el conflicto chileno-mapuche en La Araucanía y el matrimonio igualitario.

“Este gobierno habló de que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes; no se acabó“, criticó Joaquín Lavín, aunque esta frase se vio superada por un curioso momento en el que sacó un celular y un pendrive para hablar del UFED, dispositivo utilizado para obtener datos de los teléfonos.

El candidato de la UDI insistió en que el matrimonio es una institución “sagrada” y que sólo realizaría modificaciones a nivel de acuerdo de unión civil. También generó polémica tras hablar en mapudungun y afirmó estar en contra de la legalización de la marihuana. Además, no descartó crear una alianza con el Partido Republicano.

Postura distinta tuvo Ignacio Briones, representante de Evópoli y exministro de Hacienda, quien se mostró a favor de legalizar la planta. “El autocultivo es una primera puerta porque corta el vínculo con el narco“, argumentó, sobre la base de restar poder a los traficantes.

También destacó, a la hora de hablar de materias económicas que “estamos cruzados de grupos de interés que permean a todo el parlamento” y que “el día uno como ministro de Hacienda dije que íbamos a avanzar en eliminar los privilegios tributarios“.

Por otra parte, y en un estilo más confrontacional, Mario Desbordes apeló a la crítica. “Estamos gastando demasiados recursos en combatir la marihuana cuando el principal problema es la cocaína y la pasta base“, sostuvo el candidato de RN.

El exministro de Defensa remarcó que “soy la persona más preparada para enfrentar a Daniel Jadue” y, respecto al debate en torno al conflicto chileno-mapuche, expresó que “cuando apoyé la moción del diputado (Gabriel) Boric de reconocer el genocidio contra los pueblos Selknam nos trataron de comunistas”.

Asimismo, apuntó a Sebastián Sichel y su presunta cercanía con Cristián Larroulet. “Primero, pedirle las disculpas a Joaquín Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí”, respondió el independiente. “No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta esto, que es tan de la vieja política“.

“Hay algo que no voy a aceptar: que a mis 43 años, todavía haya políticos que en la tradición de la política, hacen eso (…) Mario sistemáticamente ha hecho esto”, subrayó Sichel, marcando diferencias con sus compañeros de coalición.

Desbordes respondió que “la persona que ha estado agrediendo a los demás candidatos de manera constante ha sido, lamentablemente, Sebastián Sichel, con descalificaciones como la que acabamos de escuchar (…) Habíamos acordado no hacernos daño, y si usted googlea, se va a encontrar con que las descalificaciones constantes sobre todo vienen de una candidatura y del equipo de esa candidatura”.

¿Y el rating?

Según datos entregados por las estaciones de Turner, entre las 22:35 y las 01:07, el Debate Primarias 2021 de Chile Vamos se posicionó en el primer lugar con 11,1 puntos de rating online. En ese mismo horario, TVN logró 9,1 puntos de rating online, Mega 8,4 y Canal 13 4,5.

Los periodistas que encabezaron la transmisión fueron Macarena Pizarro, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y Daniel Matamala. Para este martes, también a las 22:30 horas, se espera el debate entre los candidatos Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA).