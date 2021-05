Ministro de Educación por carta de alcaldes de oposición: “algunos utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera”

“Algunos alcaldes utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera“, fue la respuesta que entregó la mañana de este lunes en ADN Hoy el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a la carta que firmó un grupo de alcaldes electos y reelectos de oposición acusando “presiones financieras” del titular del Mineduc.

En ese sentido, el ministro agregó que “algunos alcaldes utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera, para resolver sus problemas que no tienen que ver con la pandemia y eso no puede ser”.

La declaración “es política”

“No puede ser que en un escenario tan complejo que tenemos hoy día algunos alcaldes -no todos- pongan sus problemas de gestión interna como una exigencia para poder entregar la educación a los niños de su comuna, eso es lo que tenemos que ir ordenando”, continúo señalando Figueroa.

El ministro Raúl Figueroa apuntó que en la carta publicada por los jefes comunales, no se dice cuáles son “esas atroces declaraciones del ministro, yo no he hecho ninguna declaración en el sentido de lo que dice la carta (…) Hay una cosa política en la declaración”.

AHORA | El ministro @raulfiguersa dice en #ADNHoy: "me encantaría que alguien leyera cuáles son las terribles declaraciones del ministro. Llama la atención porque hay alcaldes que ni siquiera administran la educación. Es una declaración política" 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/1NgyoO3HE1 — Radio ADN (@adnradiochile) May 31, 2021

“Todos los profesores están vacunados”

En tanto, al ser consultado sobre las condiciones sanitarias para el regreso presencial a clases en los colegios municipales, el titular del Mineduc aseguró que “el 100% de los colegios se preparó, el distanciamiento físico es una de las principales medidas a tomar, no significa que todos los alumnos vayan al mismo tiempo”.

Raúl Figueroa dijo además que de los colegios que han vuelto a clases en pandemia, “el 98% de los establecimientos no tuvo ningún brote de covid, a eso se incorpora la vacunación, todos los profesores, educadoras de párvulos, están vacunados, los que no están vacunados es porque no quisieron hacerlo”.

“Más del 90% de los profesores ya está vacunado con la segunda dosis. El grueso de los establecimientos tiene a su comunidad adulta con inmunidad”, puntualizó el ministro de Educación.