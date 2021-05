Figueroa y retorno a clases presenciales obligatorio: “Todas esas alternativas habrá que analizarlas”

Este viernes, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la idea de que el retorno a clases presenciales en julio sea de carácter obligatorio y señaló que “todas esas alternativas habrá que analizarlas con el tiempo”.

Sin embargo, la situación se da mientras continúan los reparos por parte de los alcaldes y los sostenedores, quienes se han opuesto a abrir las escuelas, pese a estar en fase 2 de Transición del plan Paso a paso, considerando que solo un 34% de los colegios que puede funcionar lo está haciendo.

¿Qué dijo el ministro Figueroa?

En concreto, la mirada de la cartera de Educación está puesta en los ediles que se han negado abrir establecimientos, algo que el ministro Figueroa refrendó este viernes, pidiendo a los ediles que dejen de colocar trabas y exigencias, puesto que se han destinado recursos para los aspectos relacionados con el covid-19, los que se han sido desestimado.

“Hemos señalado también que los sostenedores deben, de manera gradual, ir generando estos espacios de apertura y así ha ocurrido. Ha ocurrido con claridad en los establecimientos particular pagado, también en el mundo de los colegios particular subvencionados y, lamentablemente, con mucha menor fuerza en el mundo de los establecimientos municipales”, añadió.

Bajo ese punto, el ministro Figueroa dijo que “de las comunas que hoy no están en cuarentena, alrededor de un 15% de los colegios municipales han abierto sus puertas y si uno lo compara con el mundo particular subvencionado el porcentaje bordea el 65%”.

Finalmente, el jefe de Educación manifestó que “frente a la pregunta si es necesario obligar a los sostenedores para que esto ocurra, creemos que, obviamente, todas esas alternativas habrá que analizarlas con el tiempo”.

Respuesta del Colegio de Profesores

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, insistió en que no están las condiciones para volver a clases en julio y calificó como irracional la postura poco responsable de Figueroa.

“El ministro desde el año pasado que viene decretando este retorno a clases presenciales, pero sabemos muy bien que la comunidad educativa y que particularmente las madres, los padres y apoderados no le creen al ministro y no le van a hacer caso en esta nueva intención de parte de él de volver a la presencialidad porque no están las condiciones”, dijo el representante del gremio.

Visión del Colegio Médico

Dentro de ese análisis, los expertos consideran, además, ciertas condiciones que han ido cambiando en pos de la presencialidad: todo profesor que quiso ser vacunado ya completó su proceso de inoculación, el grueso de las comunas ha salido de cuarentena, la tasa de colegios con casos de covid-19 ha sido marginal, y, según el análisis del Ministerio de Educación, la aplicación de protocolos en el retorno presencial ha sido exitosa.

Al respecto, el presidente (s) del Colegio Médico, Patricio Meza, señaló que los establecimientos deberían funcionar desde fase 3 de Preparación y eventualmente en algunos lugares en fase 2.

“Nosotros como Colegio Médico hasta el momento siempre hemos hablado de la fase 3 o tendría que ser siempre y cuando se cumplan muchos requisitos”, dijo Meza.

“Ahora que ya está vacunado un porcentaje importante de la comunidad educativa, por lo menos los funcionarios y los profesores, hay que ver qué condiciones son exigibles para eventualmente en algunos lugares donde se cumplan estas condiciones pudiesen comenzarse a hacerse clases en fase 2, pero haciendo una serie de modificaciones globales en la estrategia Paso a paso que garantice que el retorno a clase sea seguro para los niños, para sus familias y para todo el grupo docente”, agregó.