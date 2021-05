Pase de movilidad: miembros de la Mesa social covid-19 aseguraron que anuncio fue sorpresivo y les preocupa que se implemente ahora

A pocas horas de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la implementación del denominado pase de movilidad, que dará mayores libertades a quienes han recibido las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, los miembros de la Mesa social covid-19, que asesora al gobierno en medio de la pandemia del coronavirus, aseguraron que la medida -que el Ministerio de Salud (Minsal) debería detallar este lunes- fue sorpresiva y que es preocupante que comience a funcionar en este momento.

Así lo explicó el doctor Patricio Meza a ADN, señalando que si bien el Ejecutivo a través de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, había mencionado el tema, nunca se dijo que se aplicaría en tan corto plazo.

“Lo que yo entendí es que esta era una idea, que se estaba viendo cuando se podía implementar, jamás se habló de que esto se iba a implementar hoy. En el contexto de la reunión hubo comentarios a favor y unas cosas en contra de las dificultades que podía generar, pero lo que nadie preveía es que esto iba a implementarse hoy con los indicadores sanitarios que hay en nuestro país. Esto nos sorprendió y nos preocupa mucho la situación sanitaria en la cual se pretende implementar“, dijo.

En esa misma línea, la doctora y exministra de Salud, Carmen Castillo, agregó que “en la mesa social se dio a conocer que estaba la voluntad de seguir avanzando, pero querían escuchar, darnos a conocer, pero no con una finalidad de que esto iba a ser implementado a tan corto plazo, por lo tanto fue una sorpresa, vemos que las cifras no están acompañando cualquier situación que pudiera aumentar la movilidad”.

Salud mental

En tanto, el doctor Eghon Guzmán, señaló que la idea es buena porque apuntaría a mejorar la salud mental de las personas -especialmente adultos mayores- que han estado encerrados por periodos prolongados, aunque apuntó que se deben mantener las medidas de precaución.

“Siempre va a causar temor una decisión de aumentar la movilidad hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño, pero si se hace con moderación no es una mala medida porque mejora lo que es el factor mental de la gente. Lo conversamos en la mesa social, tenemos mesa mañana y creo que ahí vamos a conversar sobre esta decisión que no sé si esta tomada, acerca de la posibilidad de tener un documento que permita mayor movilidad”, puntualizó.