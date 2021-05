Daniel Stingo: “Los derechos sociales en Chile están privatizados, busquen un país europeo donde pase eso”

El abogado Daniel Stingo, constituyente electo con la primera mayoría nacional, afirmó que “Chile está derechizado” y que la redacción de una nueva Constitución lo devolverá “al centro”.

“Los derechos sociales en Chile están privatizados. Busquen un país europeo donde pase eso. Pues no pasa. Tienen que estar entregados y garantizados por el Estado. No puede haber un sistema para ricos y otro para pobres. Si fuera bueno el sistema privado, la gente no estaría quejándose. Nadie está pensando acá en Cuba ni Venezuela. Estamos pensando como se opera en Europa. Ellos son nuestro modelo. Hay que correr el cerco”, dijo en Radio Futuro.

Stingo afirmó que los resultados de la elección prueban que “sobre el 75% de los chilenos quiere otra cosa, aunque la elite quiera poner otra cosa en El Mercurio o La Tercera”. “La gente ya no cree en la élite”, dijo.

El profesional explicó que ningún tema estará vetado de la discusión, pero advirtió “hay algunos mínimos que no vamos a tranzar, sobre los derechos sociales garantizados por el Estado”.

“Otro de los temas es el Tribunal Constitucional. Eso no me gusta. Diez persona elegidas a dedo que cambian o vetan decisiones de las personas elegidas por la ciudadanía. Además ha sido un ente muy político, esta tercera Cámara”, sumó.