¿Necesito permiso para votar? ¿Qué es el carnet covid?: Estas son las respuestas a las 10 dudas más comunes de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo

A pocos días de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, todavía hay muchas dudas que persisten dado lo especial que será el proceso, segunda elección en medio de la pandemia del coronavirus, y de lo inédito de la votación en dos días.

Por eso en ADN te responderemos 10 de las dudas más comunes que han expresado nuestros auditores.

1. ¿Qué vamos a elegir en estas elecciones?

Estas elecciones corresponden a los comicios que debían realizarse el pasado 11 de abril, y que se suspendieron debido al alza de casos de coronavirus covid-19. Entonces, corresponde elegir a los gobernadores regionales (es primera vez que se elige este cargo), alcaldes, concejales y miembros de la Convención Constitucional.

En este proceso electoral se van a elegir en total 2.768 cargos públicos, divididos en:

155 miembros de la Convención Constitucional

16 gobernadores regionales

345 alcaldes

2.252 concejales

2. ¿Cómo sé dónde tengo que ir a votar?

Debido a las precauciones y normas que se están aplicando por la pandemia, muchos locales de votación cambiaron, por lo que el llamado de las autoridades ha sido constantemente a consultar dónde corresponde votar ya que podría ser diferente al colegio o sitio habitual. De hecho, dos locales icónicos como el Estadio Nacional y el Municipal de La Florida no serán sede de votación.

Para saber dónde te corresponde, debes consultar tus datos electorales en el sitio consulta.servel.cl. Una buena idea para no olvidar el lugar es tomar un pantallazo a los datos o anotarlos en algún lugar.

En tanto, en esta oportunidad, no pueden votar los chilenos en el extranjero.

3. ¿Cuántos votos voy a recibir?

Cada persona recibirá cuatro votos cuando llegue a su mesa, uno por cada cargo. En tanto, quienes sean miembros de algún pueblo originario y estén en el padrón identificado como tales, podrán pedir el voto correspondiente a los candidatos constitucionales de pueblos indígenas.

Las papeletas tienen cinco colores distintos y en ellas hay que marcar UNA SOLA OPCIÓN para que sea válido:

Convención Constitucional: voto color beige / voto verde en caso de los constitucionales indígenas

Gobernadores regionales: voto color naranja

Alcaldes: voto color celeste

Concejales: voto color blanco

También habrá cuatro urnas distintas, identificadas con el color correspondiente para depositar el voto.

4. ¿Qué día tengo que ir a votar?

La idea de dividir la elección en dos días es evitar las aglomeraciones de personas y que así se produzca una diseminación del coronavirus. En ese sentido, se puede ir a votar cualquiera de los dos días.

Las autoridades han recordado que no hay que ir los dos días a votar sino que solamente uno, y que hay un horario especial para embarazadas, mayores de 60 años, personas con algún tipo de discapacidad, y todo aquel que necesite ayuda para llegar a su mesa de votación podrán hacerlo de forma preferencial el día sábado entre las 14:00 y las 18:00 horas. Eso no significa que no puedan hacerlo antes o al día siguiente, ni que personas que no pertenezcan a esos grupos no puedan asistir en esos horarios.

5. ¿Cuándo se cuentan los votos?

Una de las dudas de este proceso electoral ha sido cómo se resguardarán las urnas entre el sábado y el domingo. Debido a que los votos se escrutarán el día domingo, al final de la jornada, cuando sean las 18:00 horas del sábado, las cajas serán selladas y resguardadas en los locales de votación, siendo resguardadas hasta el día siguiente cuando se retome la actividad de las mesas receptoras.

6. ¿Desde cuándo hay ley seca?

Como en toda elección, hay ley seca, es decir, los supermercados y botillerías no pueden expender bebidas alcohólicas. Esta vez el horario de la prohibición va desde las 05:00 horas del sábado 15 hasta dos horas después del cierre de las mesas, el domingo 16 de mayo.

7. ¿Qué documentos necesito para ir a votar?, ¿Qué es el carnet covid mencionado por el Presidente Piñera?

Para votar, solo se necesita la cédula de identidad, que debe ser recibida por la mesa aunque esté vencida. En el caso de las comunas que están en cuarentena por la pandemia, solo será necesario portar la cédula para poder trasladarse desde el domicilio al local de votación, sin la necesidad de sacar un permiso en Comisaría Virtual.

En tanto, el denominado “carnet covid” que fue nombrado por el Presidente Sebastián Piñera este lunes, es el pasaporte sanitario que se obtiene en c19.cl, y que debe ser utilizado por quienes deben ir de una región a otra a votar.

8. ¿Tengo que llevar algún otro elemento especial para votar?

Tal como ocurrió en 2020 con el Plebiscito, las personas deben portar de forma obligatoria una mascarilla, e idealmente llevar su propio lápiz de pasta azul. Si no se dispone de este último objeto, en la mesa de votación deberán proporcionarte uno.

Recuerda que siempre hay que mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y usar alcohol gel, el que también estará presente en las mesas y locales.

9. ¿Cómo lo hago si quiero ser vocal de mesa? ¿Me van a pagar?

Quienes deseen ser vocales de mesa sin haber sido designados como tales, deben ir hasta el jefe de local de votación el día sábado 15 de mayo a las 08:00 horas, quien les designará una mesa si es necesario.

Además, quienes se desempeñen como vocales o miembros del colegio escrutador recibirán una compensación de $30 mil por cada día de votación, el que será pagado por la Tesorería General de la República después de las elecciones.

Recuerda que las mesas receptoras de sufragios necesitan un mínimo de tres vocales para poder funcionar.

10 .¿Habrá transporte gratuito?

Para estas elecciones no habrá transporte gratuito ya que no fue aprobado en el Congreso, sin embargo algunas aplicaciones de transporte tendrán promociones para llegar a los locales de votación.