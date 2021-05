A los 80 años murió el abogado Miguel Schweitzer, canciller durante la dictadura de Augusto Pinochet

A los 80 años murió el abogado Miguel Schweitzer, quien fue parte del cuerpo diplomático de la dictadura de Augusto Pinochet, llegando a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en los años 1983 y 1984.

Además, fue nombrado Embajador en Misión Especial a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA) entre los años 1974 y 1980 y también fue embajador en Gran Bretaña entre 1980 y 1983.

Schweitzer también fue abogado de Jovino Novoa en el marco del Caso Penta, proceso en el que el exsenador UDI fue condenado a tres años de presidio remitido, en juicio abreviado, por delitos tributarios.

El actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, informó el deceso. “Lamentamos el sensible fallecimiento del ex canciller Miguel Alex Schweitzer y expresamos nuestras condolencias a su familia. El ex ministro ejerció como miembro activo del consejo de ex cancilleres, aportando con su experiencia y conocimiento a los intereses del país”, escribió en su cuenta de Twitter.