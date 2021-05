Colegio de Profesores lanzó nuevas críticas contra Figueroa: “Es irresponsable pretender volver a clases presenciales”

Luego que se conociera el caso de un colegio que terminó con 12 cursos en cuarentena por un brote de covid-19, establecimiento del que el propio ministro de Educación, Raúl Figueroa, es apoderado, el Colegio de Profesores lanzó nuevas críticas en su contra.

En los últimos meses, el secretario de Estado ha sido duramente criticado desde distintos sectores por insistir en que el retorno a clases debe llevarse a cabo. Lo anterior, pese a que gran cantidad de los establecimientos que han seguido esa línea han resultado con casos de contagios entre sus estudiantes.

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, calificó como una “irresponsabilidad” la situación. “Estamos hablando en el caso de un colegio en el cual tiene toda infraestructura y todas las condiciones, muy distinta a la que tiene la enorme mayoría y gran mayoría de colegios en Chile. Por tanto, si en el colegio donde las hijas del ministro tienen esta situación, ¿qué podría esperar uno para el resto?“, argumentó Carlos Díaz.

El establecimiento, ubicado en Lo Barnechea, abrió sus puertas el jueves 29 de abril, cuando la comuna avanzó a fase 2 de Transición. Y tal como reconoció el sostenedor del establecimiento, la red Seduc, hubo alrededor de cinco casos de covid-19 positivo.

El representante del gremio también llama a recordar que en muchos colegios del país “no están ni las más mínimas condiciones para volver a clases presenciales, no están los protocolos, no está la infraestructura que corresponde”.

“Hay serios problemas. Entonces nos parece que lo sucedido con el colegio donde tiene a sus hijas el ministro da cuenta en realidad de que es absolutamente irresponsable pretender volver a clases presenciales y hablar de que se vuelve en condiciones seguras“, sentenció.