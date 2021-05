Bono Invierno 2021: ¿Cuánto es el monto y quiénes recibirán el beneficio?

A partir del lunes 3 de mayo comenzó el pago del Bono Invierno 2021, beneficio que entrega el Estado durante mayo a pensionados con el objetivo que puedan estar mejor preparados para enfrentar los gastos que surgen en esta época invernal.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y su red ChileAtiende ha implementado las acciones necesarias para realizar el pago del aporte bajo estrictas normas de seguridad. De esta forma, y solo para el caso del IPS, de los más de 750 mil adultos mayores beneficiados, alrededor de 265 mil lo recibirán directamente en su CuentaRUT de BancoEstado.

Sin embargo, a nivel nacional e incluyendo el IPS y otras instituciones de previsión, se estima que el bono llegará a más de 1.530.000 pensionados.

Bono Invierno 2021

¿Cuál es el monto del bono?

El monto del Bono Invierno este año es de $66.292 por pensionado.

¿A quiénes beneficiará?

Tienen derecho al Bono de Invierno los siguientes grupos de pensionados:

Instituto de Previsión Social (IPS).

Pensiones Básicas Solidarias (PBS).

Instituto de Seguridad Laboral.

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

AFP y compañías de seguros que perciban en el mes de mayo el beneficio de Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).

AFP y compañías de seguros que reciban pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener 65 o más años de edad, al 1º de mayo de 2021.

El monto de su pensión debe ser inferior o igual a $170.728.

¿Las personas que reciben Aporte Previsional Solidario tienen derecho al Bono de Invierno?

Sí, siempre que cumplan las condiciones señaladas anteriormente.

Es preciso señalar que el monto del Aporte Previsional Solidario de Vejez no se considera como parte de la pensión para conceder el Bono Invierno, sólo se toma en cuenta el monto de la pensión, la que debe ser igual o inferior a $170.728 para tener derecho al beneficio.

¿Cuándo se entrega el bono?

El beneficio está siendo entregado a partir del lunes 3 de mayo .

. No se debe hacer ningún trámite adicional para recibir el beneficio.

Es importante recordar que más de 265 mil pensionados del IPS lo recibirán directamente abonado en su CuentaRUT de BancoEstado vigente. A su vez, la red de atención ChileAtiende del IPS estará disponible para atender todas las consultas e inquietudes que puedan tener las personas respecto a este beneficio.

¿Cómo se recibe el Bono Invierno?

Pensionados del IPS, personas con Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y pensionados del Instituto de Seguridad Laboral : El beneficio lo paga el Instituto de Previsión Social (IPS). No tienen que hacer ningún trámite porque se incluye en el pago de su beneficio mensual.

: El beneficio lo paga el Instituto de Previsión Social (IPS). No tienen que hacer ningún trámite porque se incluye en el pago de su beneficio mensual. Pensionados de AFP y otras entidades previsionales: Cada institución se hace cargo del pago del Bono Invierno.

¿Una persona que recibe más de una pensión tiene derecho al Bono de Invierno?

En general no, salvo que la suma de los montos de todas las pensiones que reciba no exceda de $170.728. Si no supera dicho monto podría tener derecho al beneficio, que en todo caso será sólo un bono independiente de que reciba otras pensiones.

¿A quién acude un pensionado/jubilado que crea tener derecho al bono y la institución que le paga su pensión no se lo haya concedido?

Si el pensionado o jubilado tiene derecho al Bono Invierno, este debería venir inmediatamente junto al pago de su pensión del mes de mayo de 2021, pero en el caso de que eso no ocurriese y el pensionado estime que cumple los requisitos para que se le pague el beneficio, puede comunicarse con los canales de atención no presenciales que dispone la red ChileAtiende del IPS, esto es a través del Call Center 600 440 0040 y las redes sociales de ChileAtiende en Twitter, Facebook e Instagram, a fin de que las personas no salgan de sus casas.

Si el pensionado no quedase conforme con la respuesta, puede concurrir al respectivo organismo fiscalizador (que podría ser la Superintendencia de Seguridad Social o de Pensiones) y representar un reclamo.