Los tres nuevos derechos humanos que Humberto Maturana propuso agregar a los existentes

El aporte de Humberto Maturana, que falleció este martes a los 92 años, sin duda fue más allá de las ciencias y el pensamiento reflexivo nacional, se extendió por el mundo a través de su teoría de la autopoiesis -la más conocida y divulgada- y otros planteamientos que incluso tuvo la oportunidad de debatir con el Dalai Lama en 2013.

Uno de esos tantos aportes fue el que proponía hacer a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, integrando tres nuevos conceptos o garantías, como las denominaba, y que daba a conocer en sus siempre concurridas conferencias.

Así, el primero de ellos es “el derecho a equivocarse“, el que planteaba como “fundamental”, ya que aseguraba que “si uno no tiene derecho a equivocarse, no tiene cómo corregir los errores porque no tiene cómo verlos” A su juicio, “los sistemas autoritarios jamás se equivocan, porque para equivocarse uno tiene que aceptar que no es autoridad”.

El segundo se refiere al “derecho a cambiar de opinión“, el que está muy ligado al primero. Maturana planteaba que era necesario permitirse cambiar la forma de pensar, de opinar sobre ciertos temas, ya que “para moverme en un espacio de respeto al otro, necesito no ser dueño de la verdad, y para no ser dueño de la verdad necesito poder cambiar de perspectiva, es decir, necesito poder cambiar de opinión”.

El tercer derecho planteado por el científico es “el derecho a irse de donde uno está“, pues aseguraba que “la convivencia no tiene que ser una cárcel“.

En una conferencia ante estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en 2016, Humberto Maturana junto con explicar estos tres conceptos, llamaba a sus interlocutores a “hacerse cargo que cada uno de nosotros es generador del mundo que vive porque podemos escoger el camino que seguimos. El camino que escogemos va a depender de lo que queremos conservar en la convivencia, es bueno darse cuenta de eso“.