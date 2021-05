“Taste of Love”: Twice anunció fecha de su comeback junto a póster

El grupo femenino de K-pop, Twice, anunció oficialmente que su comeback será en junio, con un décimo mini álbum titulado Taste of Love.

A través de sus redes sociales, las intérpretes de Feel Special revelaron dos fechas de lanzamiento de su regreso: miércoles 9 y viernes 11 de junio.

Se cree que las artistas tendrán un sencillo pre-released antes del estreno del disco, cuyas pre-ordenes comenzarán el 10 de mayo.

Además, Twice reveló el primer póster del mini álbum, conformado por una veraniega foto de un par de bebidas refrescantes en tonos brillantes, con flores en la decoración.

Cabe recordar que el último single de las cantantes fue Kura Kura el recién pasado 20 de abril, su octava canción en japonés, que estará incluida en su próximo álbum en este idioma, que tiene fecha para este 12 de mayo de 2021.

Revisa aquí el póster:

TWICE

The 10th Mini Album

<Taste of Love>

Release on

2021.06.09

2021.06.11

Worldwide/US

Digital & Physical Pre-order starts

2021.05.10#TWICE #트와이스 #Taste_of_Love pic.twitter.com/TR1GBcxnhO

— TWICE (@JYPETWICE) May 2, 2021