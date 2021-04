Al menos 60 personas fueron detenidas en liceo de San Ramón: funcionarios municipales entregaban ayudas a vecinos

Durante la noche de este jueves se realizó un procedimiento policial en el Liceo Araucanía de San Ramón. Según información preliminar, Carabineros detuvo a al menos 60 personas que se encontraban en una reunión encabezada por la municipalidad de la comuna.

En paralelo, el equipo de comunicaciones de la jefatura comunal realizó un video que se emitió por Facebook, en el que denunciaron que la policía uniformada detuvo a funcionarios municipales que realizaban labores de entrega de ayudas sociales en pandemia.

Se trataba, en resumen, de la entrega de mercadería y vales de gas a vecinos del sector. De acuerdo a la denuncia de la municipalidad, el liceo es el centro de operaciones de estas labores.

Sin embargo, cabe señalar que el periodista que habla en el registro indicó al inicio que eran las 21:30 horas, es decir, ya había comenzado el toque de queda que rige en todo el territorio nacional. A esto se suma que la comuna se encuentra en fase 1 de Cuarentena.

La fiscalización que realizó Carabineros quedó registrada en el video municipal, al igual que el traslado de los detenidos, entre ellos, el periodista que realizó el despacho.

Desde la policía uniformada señalaron de manera preliminar que por instrucción del fiscal se revisará la situación de cada detenido. Al menos dos de ellos serían funcionarios.

También se constató que el alcalde de la comuna y candidato a la reelección, Miguel Ángel Aguilera, no figura entre los detenidos. El procedimiento quedó a cargo de la 31ª comisaría de San Ramón.

Alcalde (s) cuestionó actuar de Carabineros

En conversación con ADN, el alcalde (s) de San Ramón, Samir Miranda, sostuvo que “alrededor de las siete y media, ocho de la noche, me comunica una funcionaria municipal llamando a mi teléfono que está entrando Carabineros al Liceo Araucanía, el cual está determinado por decreto alcaldicio como centro de distribución de acopio y ayudas sociales para familias de alto riesgo“.

“San Ramón tiene el 70% de la población bajo el 40% de vulnerabilidad y un 29% de desempleo, es de alto riesgo en la Región Metropolitana y de alto riesgo de contagio, mucho hacinamiento, mucho empleo informal”, explicó Miranda.

También indicó que el concejo municipal aprobó un programa “que contempla lo que es la entrega de ayuda social de mercadería y calefacción a familias que tienen alto riesgo“.

Respecto del incidente en sí, Miranda explicó que “la gente que va se agolpa alrededor a buscar ayuda y nosotros obviamente contenemos eso. Vamos diciendo a la población que tienen que esperar en su hogar. Pero a veces, sobre todo en el clamor de un montón de situaciones, de hambre y otras cosas que está pasando la gente por el desempleo de la pandemia, se desesperan. Son familias demasiado vulnerables”.

“Carabineros llegó con siete carros policiales, como 10 o 15 efectivos con cámaras, grabando. Ellos ingresan al liceo, un edificio público, y piden que se presente la persona a cargo. Se presenta Miguel Rocha, que es el coordinador general del Departamento de Educación y por decreto está encargado del centro de distribución”, relató el alcalde.

Según sus palabras, la policía procedió a la detención por incumplimiento del aforo. “Yo me entero por un funcionario público. A mí el mayor de la 31ª comisaría lo llamo en calidad de alcalde y él no me responde el teléfono, me corta y me tuve que contactar con él a través de otra persona“, aseguró Miranda.

Agregó que “no me informa, no me consulta, sabiendo que está yendo a un establecimiento público que es municipal, sabiendo que está frente a funcionarios municipales que están cumpliendo labores de ayuda, que estamos en un estado de pandemia y catástrofe. A pesar de toda esta situación, genera un procedimiento como si estuviera llegando a una fiesta o un lugar de encuentro de gente”.

Finalmente, el alcalde subrogante anunció que levantará un sumario administrativo y enviará una carta a la Secretaría General de Carabineros y a la Prefectura Sur para notificar de la situación y entregar la versión de la municipalidad acerca de estos hechos.