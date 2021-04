“Me bloquearon del Minsal”: Diputado Sebastián Keitel criticó que franja deportiva comience a las 5:00

El diputado Sebastián Keitel sigue ejerciendo presión sobre el Gobierno para aumentar las horas permitidas para hacer deporte. Esta vez fue junto al actor Cristián De la Fuente, que se sumó a las críticas del diputado en un Instagram Live.

Ambos respondieron a la decisión del Estado de ampliar el horario deportivo de 5:00 a 9:00 horas. El actor nacional hizo hincapié en la seguridad de las personas que salen durante la madrugada.

“Tengo una amiga triatleta que salió a correr a las 6:00 de la mañana en el norte, iba por la costanera, y de repente, un tipo en un auto empezó a andar al lado de ella, abrió la puerta y empezó a hacer gestos obscenos y a tocarse mientras la miraba. Ella empezó a correr, porque se asustó y se fue a la playa, pero como era de madrugada había neblina, por lo que ella se empezó a desesperar y no sabía qué hacer”, relató Keitel.

El parlamentario por Evópoli continuó el análisis: “Están tomando medidas que, entrecomillas, son practicables sólo en la Región Metropolitana, pero no en todo el país. Todos tienen una diferente realidad, un diferente clima y horario“.

“El horario de la tarde es el horario más lógico, sumado a este de la mañana, para la gente que trabaja, para los niños que están en el colegio en la mañana y para los adulto mayores. Así descongestionamos el horario de la mañana también”, subrayó.

Sebastián Keitel ya había publicado una foto en donde reclama un nuevo horario con urgencia. “Es la mejor manera de que nuestros hijos, adultos mayores, y familias completas puedan ejercitarse y lograr tener una mejor salud física y mental durante este complicado encierro. A seguir con fuerzas en esta lucha”, indicó el exatleta.

Al final de la transmisión, el político admitió el quiebre de relaciones con el oficialismo, “Tenemos que seguir haciendo ruido. A mí me bloquearon del Minsal, no me habla el ministro ni la subsecretaria y me da lo mismo, no vengo a hacer amigos. Yo vengo a respetar la Constitución y a trabajar por todos los chilenos y chilenas. Busco que las cosas sean mejor para todos”, sentencia.