Mamá que recibió ayuda de Leonardo Farkas reveló insólita situación: le subieron el arriendo

Todo comenzó hace algunos días cuando se viralizó un mensaje en el que una madre le contaba a la profesora de su hijo que éste no podría asistir porque no tenía desayuno para alimentarlo.

“Hola, buenos días tía, (mi hijo) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo. Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, dice el texto que conmovió a las redes sociales.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/K1Tb3SbaoK — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 18, 2021

Este texto no sólo tocó el corazón de los usuarios, sino que además llegó a ojos del filántropo Leonardo Farkas, quien decidió ayudar a la familia con un millón de pesos.

En contacto con Ciudadano ADN, María Pilar Núñez (29), de Rancagua, conversó ante el inesperado revuelo que provocó su situación. “Me dijeron que Farkas me había regalado un millón de pesos. Yo le agradecí. No esperé que alguien tan importante (me hablara)… en una conversación que fue tan ‘inocente’ para avisarle a la tía que el niño no iba a ir a clases, (no creí que) llegara tan lejos”, expresó.

Los problemas económicos se derivaron por la pandemia, ya que su esposo no podía trabajar como gasfíter al no contar con los permisos. Ante esto, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, les colaboró pagando tres meses de arriendo, mercadería y un permiso para que su esposo pudiese trabajar, según consignó Chilevisión.

“Me ha servido harto. Ya estoy más tranquila. Se me han acercado otras personas que también están mal y les he regalado mercadería también porque están pasando lo mismo que yo”, relató a ADN.

Aumento en el arriendo

Ante la ayuda, una insólita situación volvió a aquejar a la familia de María Pilar. Según explicó, la dueña de la propiedad que arrienda, decidió subir el monto al enterarse de las ayudas que ha recibido.

“La señora dijo que habían personas que pagaban mucho más”, contó y explicó que está en búsqueda de un alquiler que no supere los 160 mil pesos que ya paga, puesto que la dueña de la propiedad planea cobrar 200 mil ó más.

Por ahora, Núñez se encuentra centrada en su trabajo en la venta de calendarios personalizados -hechos por ella- y los estudios del menor quien, según contó al aire, tiene buen rendimiento escolar y participación. “Se levanta solito”, agregó.

Finalmente, a pesar de los nuevos inconvenientes, agradece el apoyo que ha recibido. “Antes de la ayuda vivíamos el día a día pensando cómo lo íbamos a hacer para el almuerzo o la once… Los niños no saben y a uno le piden”, dijo y explicó que fue a darle un presente a la profesora que hizo viral su historia.

“Le mando un saludo a la tía y al colegio. Y a todas las personas que me han ayudado, les agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte”, finalizó.