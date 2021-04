Juzgado decretó traslado de celda y tratamiento médico para internos de insalubre módulo de Santiago Uno

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el traslado de celda y tratamiento médico para internos del insalubre módulo 88 del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno.

Escuchadas las solicitudes de la Defensoría Penal Pública para sus dos representados, el juez Cristián Sánchez acogió las peticiones y calificó de “pestilente” la situación al interior del módulo. Además, ordenó que se hagan audiencias semanales de seguimiento para constatar el efectivo cumplimiento de esta resolución judicial.

Condiciones del módulo

Durante una visita al lugar, el magistrado Sánchez y el defensor jefe local de Santiago, Víctor Providel, constataron que los gendarmes no usaban mascarilla, vulnerando estrictas normas sanitarias, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos que están en contacto con un grupo tan vulnerable como la población pena.

Sin embargo, lo más impactante ocurrió al ingresar al calabozo 1, que a pesar de ser de 2 por 3 metros cobijaba a seis hombres adultos, quienes no contaban con agua, luz, ni baño, ya que éste estaba tapado y casi desbordado, lo que explica la pestilencia del lugar.

Además, se consignó que abundaban insectos rastreros y los internos sufrían distintas afecciones como sarna, en algunos casos en estado bastante avanzado. Uno reclamaba que siendo portador de VIH no estaba siendo tratado con la triterapia, ni tampoco por su esquizofrenia.

Otro interno, con visibles dificultades para caminar, explicó que una grave lesión en una de sus piernas no estaba siendo tratada. Estas pésimas condiciones se intensificaban por el hecho de que no tenían acceso al patio y algunos llevaban seis meses en esa celda. Durante la visita Providel entrevistó a los seis internos y constató que cuatro de ellos tenían abogado particular.

En la audiencia y acompañado por el defensor público Francisco Molina, el directivo solicitó un completo informe físico y psicológico para sus representados P.O. y S.A., lo que fue acogido por el tribunal. En las audiencias de seguimiento, en tanto, se evaluarán otros aspectos como la entrega de medicamentos.

Medidas de Gendarmería

Al respecto, el informe del juez provocó que la dirección nacional de Gendarmería ordenara un levantamiento de información sobre las condiciones de todos los recintos penales del país, para detectar si existen otras celdas en condiciones tan deplorables como la mencionada celda 1 del módulo 88.

A nivel metropolitano, el director regional de Gendarmería, Juan Provoste, ordenó un sumario administrativo y resolvió el traslado de los seis internos a celdas con las condiciones de habitabilidad e higiene que corresponden. Instruyó también a los funcionarios que se apeguen al estricto cumplimiento de los protocolos de salud que imperan en las cárceles.

Finalmente, se contactó a la empresa concesionaria de Santiago Uno para que ordene a la brevedad la refacción y reacondicionamiento del mencionado calabozo.