Se registran aglomeraciones en feria de Peñalolén pese a altas cifras de contagios de Covid-19 en el país

Pese a ser el peor momento de la pandemia en Chile, donde incluso se superaron los 9 mil casos nuevos de coronavirus Covid-19 el viernes 9 de abril, se pueden ver a decenas de personas comprando en ferias del país.

Esta situación se registró en la feria de José Arrieta en la comuna de Peñalolén, donde se reportaron aglomeraciones.

ADN conversó con algunas de las personas en el lugar, que pese al miedo al contagio, manifestaron que deben comprar comida para la semana o trabajar allí para sobrevivir.

“Me vacuné, pero el riesgo está en todas partes. No tengo la segunda dosis, recién estoy en la primera, este meses me toca la segunda”, indicó una mujer. De igual forma, otra señaló: “Demasiada gente (en la feria). Todos le echan la culpa al gobierno y si la gente quiere salir va a salir igual, da lo mismo si haya o no cuarentena”.

Asimismo, un hombre sostuvo: “Muchísima gente. Se nota que no hay controles y claramente uno asume el riesgo, por supuesto, con doble o triple mascarilla. Anda demasiada gente y es incontrolable”.

En el caso de Anais Coloma, una joven de 18 años que entró a estudiar ingeniería este año y trabaja vendiendo comida como empandas, pastel de choclo y humitas junto a su madre, una mujer ya jubilada, aseveró que nos les alcanza para vivir con la pensión de su madre.

“Lamentablemente, la pensión que recibe mi mamá ahora es una porquería de pensión. Ella tiene una enfermedad al corazón y más encima tiene que estar trabajando acá, juntando alguna plata para poder vivir, porque a pesar que ella es población de riesgo tenemos que seguir trabajando y arriesgarnos a que nos paren o algo así, pero no nos ha llegado ninguna ayuda del gobierno últimamente y con 100 lucas no nos alcanza para pagar agua, gas, estudiar, ni nada”, declaró.

Cabe destacar que este domingo el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 7.945 casos nuevos de Covid-19, y las personas que se han contagiado en el país durante la pandemia alcanzaron 1.076.499.

Revisa aquí algunos registros de lo sucedido: