Pediatra y nutrióloga explicó por qué pacientes con obesidad deben “redoblar esfuerzos” de cuidado frente al Covid-19

La doctora Lorena Rodríguez, especialista en Pediatría y Magíster en Nutrición de la Universidad de Chile, conversó con Ciudadano ADN sobre el riesgo de enfermedad grave por Covid-19 en pacientes con obesidad.

“Los casos han virado originalmente de adultos mayores, a las personas más jóvenes. Las características de esta población que hoy está siendo afectada intensamente son personas con hipertensión, diabetes y obesos“, indicó.

Al respecto, la especialista explicó que “esta enfermedad genera un conjunto de sustancias que llamamos proinflamatorias, y que determinan la gravedad”.

“Lo que se sabe, es que las personas obesas tienen algún grado de inflamación crónica o inflamación basal, que no les genera síntomas específicos, pero que los predispone a que estas otras enfermedades, cuyos génesis que se relacionan con la inflamación, se potencien”, informó.

Asimismo, la doctora Rodríguez abordó diversas teorías que apuntan a que los pacientes con obesidad presentan un mayor riesgo de enfermar gravemente por Covid-19.

“Las personas obesas tienen una flora microbiana distinta a las personas no obesas, y eso les genera algunas debilidades inmunológicas. Otras teorías que mezclan no sólo la inflamación, sino que también su disbacteriosis, es decir, que sus gérmenes habituales los tienen distintos a otras personas que no son obesas”, propuso.

En ese sentido, la experta sostuvo que “la investigación todavía no es suficientemente sustantiva como para comprender completamente porqué las personas obesas tienen más riesgos de gravedad, más riesgos de morir y también se cree que también podrían tener más riesgo de ser contagiados”.

“La recomendación es que, las personas obesas se tienen que cuidar tanto como en algún momento dijimos que se tenían que cuidar los adultos mayores, es decir, redoblar los esfuerzos de cuidados que toda la población tiene que tener, pensando en que tienen un riesgo más“, concluyó.