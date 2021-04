Vicepresidenta de la Sochimi sobre ocupación de camas críticas: “El panorama es peor que la semana pasada”

La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) y jefa técnica de la UCI del Hospital Clínico Universidad de Chile, Dra. Cecilia Luengo, afirmó que la situación de las camas críticas en el país producto de la pandemia por el Covid-19 es peor que la semana pasada y precisó que se está trabajando al límite.

“El panorama, sin tratar de ser alarmista, es peor que la semana pasada“, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

“Si bien seguimos con una ocupación del 96%, ya no corresponde al mismo número de camas, ni al número de pacientes hospitalizados, sino que a una semana plazo se han aumentado alrededor de 40 o 50 camas camas diarias, lo que quiere decir que en este minuto, por lo menos hasta ayer, teníamos 3900 y algo camas abiertas, de las cuales estaban alrededor de 3600 ocupadas“, indicó.

Al respecto, agregó: “Ese número es bien engañoso, porque seguimos con un 96%, pero uno forzado, porque sabemos que cada día se están hospitalizando alrededor de 45 pacientes diarios en UCI, y por lo tanto, el Ministerio (de Salud) nos ha forzado la mano a las Unidades de Pacientes Críticos para tratar de abrir más unidades. Digo forzado la mano porque ya estamos al tope, con el mismo personal cada vez abarcando más número de camas“.

“Es una situación límite, y por lo tanto, peor que la semana anterior, porque ni siquiera los números se han estancado, siguen aumentando”, expresó la Dra. Luengo.

De igual forma, advirtió que muchas personas “tienen una falsa seguridad que no se van a enfermar o que van a tener una cama en la UCI, la verdad es que como están las cosas no se puede garantizar ni para un paciente no Covid (…) Cualquier persona que tenga en este minuto un accidente de tránsito, u otro tipo de accidente, vascular, infarto, lamentablemente corre dentro de las mismas camas críticas que están disponibles”.

“Esto no se subsana con abrir más camas, sino con que bajemos los contagios, que la autoridad sea más estricta, que tenga una mejor comunicación de riesgo y que la población entienda el riesgo que tenemos”, concluyó la especialista.