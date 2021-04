Dr. Juan Carlos Said: “No hay camas disponibles y el sistema está trabajando al 400% de su capacidad. El panorama es desolador”

En el último balance del Covid-19 en Chile, el Ministerio de Salud informó que hubo 8.028 casos nuevos de coronavirus, alcanzando un total de 1.019.478 contagiados desde que partió la pandemia. Además, los fallecimientos llegaron a la cifra de 23.524.

Con respecto al crítico estado sanitario a nivel nacional, el médico internista del Hospital Sótero del Río, el doctor Juan Carlos Said, señaló que en el país se desaprovechó el momento para prevenir esta situación.

“La crisis que estamos viviendo es muy grave y se pudo haber evitado. Chile estuvo en una situación envidiable a comienzos de marzo con el proceso de vacunación, pero desgraciadamente hubo una ansiedad por abrir todo. Se advirtió de que esto podría traer las consecuencias que estamos viendo ahora”, manifestó el experto en conversación con ADN.

Según datos del Minsal, a la fecha hay 2.867 hospitalizados en las UCI y 2.460 con ventilación mecánica. Sobre esto, el doctor Said mencionó que “dado que los contagios no han disminuido, lo más probable es que los hospitalizados sigan aumentando en la próximas dos semanas y que no veamos un quiebre en esta tendencia al alza”.

“Es cierto que hay un efecto incipiente de la vacuna en adultos mayores, pero por otro lado, tenemos variantes que han sido más contagiosas y agresivas que la primera ola y que están motivando hospitalizaciones en población menor de 50 años, incluso menor de 40″, sostuvo.

Sobre la disponibilidad de camas, el especialista en Salud Pública afirmó que “la verdad es que no hay camas disponibles y el sistema está trabajando al 400% de su capacidad. El panorama es desolador. Esto va a empeorar y el sistema se va a ver como nunca antes, ni en la primera ola, de que no se pueda atender a más pacientes”.

“Es insostenible pensar que tenemos una capacidad ilimitada de personal de salud y de camas críticas. No hay zonas del país en donde la situación no esté complicada”, finalizó el médico internista.