Presidente de los funcionarios de la DGAC: “No queremos ser cómplices de la irresponsabilidad de mantener abierto el aeropuerto”

En conversación con Tu Nuevo ADN, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) y también presidente de la ANEF, José Pérez, se refirió a la petición de cerrar las fronteras aéreas internacionales del país.

Lo anterior, en el contexto del fuerte aumento de contagios de Covid-19 en Chile y la llegada de las variantes del coronavirus, como la británica y la brasileña.

A esto se suman las nuevas restricciones sanitarias para quienes ingresen al país, tanto chilenos como extranjeros: deberán permanecer durante cinco días en un hotel de tránsito, realizarse un examen PCR y costear todos estos gastos.

Pérez llamó a tomar medidas urgentes, ya que al menos cinco mil pasajeros entran y salen del país por la vía aérea. “No existen las residencias sanitarias que permitan ese soporte bajo esta presión y menos ese flujo, he estado escuchando anteriormente cómo hay personas que están manifestando molestias”, indicó el dirigente.

“Aparte del control que hace Policía Internacional, hay un trabajo administrativo que tiene relación con la Seremi de Salud, que está cumpliendo roles importantes. Además, seguimos abriendo hoy día este aeropuerto. Las nuevas cepas entraron por los aeropuertos internacionales“, señaló Pérez.

También remarcó que “los funcionarios de la DGAC estamos al pie del cañón, ayudando a trasladar pacientes, vacunas y toda la operación aérea que ayude a combatir la pandemia. Pero no queremos ser cómplices de esta irresponsabilidad de mantener abierto el aeropuerto“.

“Si nosotros no ponemos foco en la persona, en el ser humano, más contagios y más muertes… no queremos ser cómplices de aquello. Por eso que es importante asumir políticamente esta resolución. No se trata de un gallito, no se trata de una confrontación con el Gobierno, sino una urgencia de salubridad pública”, subrayó Pérez.

Consultados sobre eventuales movilizaciones en caso de que no se cierre el aeropuerto, el presidente de la ANEF afirmó que “en estos tiempos, como estamos viviendo una situación extrema de riesgo de vida, no podríamos amenazar, ni bluffear ni engañar con una movilización o paro. Lo que estamos señalando con claridad es que se cierren los vuelos internacionales, que se cierre la puerta internacional”.

“Una mesa de trabajo para evaluar, perfecto, con todos los actores. Pero no solamente tomando decisiones desde los puestos de comodidad o privilegio. Porque claro que hay gente que puede viajar al extranjero y volver, pero eso es una irresponsabilidad. Lo que nosotros estamos llamando es que se respete la política que hoy día estamos todos levantando, que es el autocuidado. La salud y la vida son prioritarias no se pueden transar”, sentenció.