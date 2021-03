Presidenta de Sociedad Chilena de Epidemiología: “En este momento, una persona que tiene un infarto no va a tener cómo atenderse”

La presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, la doctora María Paz Bertoglia, conversó con Ciudadano ADN respecto a la compleja situación sanitaria por la que atraviesa el país.

“Hace bastantes semanas, desde las sociedades científicas, veníamos advirtiendo algo que, lamentablemente, se cumplió“, sostuvo la doctora.

En ese sentido, la epidemióloga criticó la decisión del Gobierno de otorgar permisos de vacaciones, y de permitir la apertura de establecimientos no esenciales, como gimnasios y cines. “Sabíamos que este podía ser el resultado, y es lo que estamos viviendo”, apuntó.

En tanto, la experta se refirió a que el actual escenario epidemiológico, en el que diariamente se han reportado más de 7 mil casos confirmados de Covid-19, “era evitable“, y enfatizó en la comunicación de riesgo por parte de las autoridades.

“El mensaje tiene que ser para todos. Estamos en un momento de crisis, donde no hay camas críticas, no solamente para Covid, no hay camas críticas para nada. En este momento, una persona que tiene un infarto, o un accidente vehicular no va a tener cómo atenderse“, señaló.

Y agregó que, “necesitamos que el país se cierre completamente, por los días que sea necesario, para descongestionar los hospitales con las camas críticas”.