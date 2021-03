Gobierno por dichos del obispo de Punta Arenas: “Deberá revisar lo que estamos dictaminando”

Este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, lamentó que el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, haya hecho un llamado a los fieles a incumplir con la normativa sanitaria por el coronavirus en Chile para asistir a misas y ceremonias religiosas.

Durante el reporte de la pandemia en el país, y tras ser consultado por las declaraciones del representante de la Iglesia Católica en la región de Magallanes, el secretario de Estado manifestó que “no he escuchado las declaraciones, pero que diga que la ley es injusta me parece injusto“.

“Nosotros en el paso 2 del Paso a paso habíamos establecido la posibilidad de realizar cultos y reuniones de tipo religioso relacionadas con la espiritualidad, de hecho, se llama ritos y ceremonias” agregó.

Bajo ese punto, el ministro Paris destacó que la reciente modificación en la normativa “no es solo para la Iglesia Católica Tuve una reunión con representantes de diferentes religiones la semana pasada y durante el fin de semana viendo que esto había que corregirlo, lo corregimos, no tiene nada que ver esta apertura a los cultos religiosos con la apertura a otras actividades como restaurantes o gimnasios“.

Respecto a algunas medidas que fueron incluidas en el protocolo, la autoridad sanitaria señaló que “tiene que haber separación entre las personas, mascarilla, no se puede consumir alimentos, tiene que haber desinfección y un rango máximo de reunión de dos horas“.

Al respecto, Paris expresó que “si se mantienen esas condiciones, no debería haber un aumento de la contagiosidad“.

Finalmente, el ministro sostuvo que “para ser santo hay que ser pecador, así que yo creo que el obispo, obviamente, deberá revisar lo que hemos dictaminado, de acuerdo con el resto de las autoridades religiosas del país, y creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias, más aún cuando estábamos conversando justamente con la Conferencia Episcopal el cambio de esta resolución”.

“Yo lo lamento, no he visto las declaraciones del obispo, pero quiero repetir que eso ya lo corregimos y, humildemente, si cometemos un error, como lo he dicho otras veces, obviamente, pido yo disculpas personalmente“, concluyó.