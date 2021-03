PDI advirtió antigua modalidad de estafa que está resurgiendo a través de WhatsApp

La Policía de Investigaciones (PDI) advirtió que las estafas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp están resurgiendo, por lo que llamó a seguir una serie de recomendaciones para caer este tipo de delito.

Julio Vargas, comisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, comentó que “hemos notado un alza de una antigua modalidad de delito. ¿En qué consiste esta modalidad? En que sujetos desconocidos envían a nuestro teléfono móvil un mensaje de texto, con el cual pretenden ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp con intenciones que son claramente fraudulentas“.

“Estas intenciones, principalmente, pueden corresponder a hacerse de la información que tenemos en nuestra cuenta de WhatsApp con la finalidad de solicitar dinero a nuestros contactos, u obtener información privilegiada con la cual poder llegar incluso a generar algún tipo de extorsión“, agregó.

Al respecto, y debido a que también dichas estafas están siendo realizadas a través de la plataforma WhatsApp Web, el comisario Vargas recomendó a “siempre fijarnos que tenemos que ingresar directamente a la plataforma Web.whatsapp.com, no ha otra, por cuanto existen sujetos hackers especialistas que generan sitios fraudulentos que simulan ser la plataforma y cuando una persona intentan ingresar de forma legítima, no se percata que ingresa a un sitio fraudulento, por lo cual, va a exponer tanto su información como sus contactos a sujetos que no se conocen las intenciones con la cual podría ocupar esta información”.

La autoridad también comentó que “en el caso de que una persona nos esté solicitando dinero, principalmente dudar. Si es posible, llamar a la persona y verificar que el apuro económico que tiene es real y que nos estamos contactando con la persona que dice ser. Además de nunca enviar dinero a desconocidos, ya que podemos ser víctimas seguramente de un fraude”.

Recomendaciones

Finalmente, la PDI entregó tres principales recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos: