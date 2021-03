Raúl Moya, padre de niña baleada durante una encerrona: “Un criminal muerto no puede hacer daño”

Raúl Moya, padre de Tamara, niña de cinco años que fue baleada durante una encerrona en la comuna de Huechuraba, conversó con La Prueba de ADN sobre los detalles de la reunión que sostuvo durante esta jornada con el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, además de su lucha por instaurar nuevamente la pena de muerte en nuestro país.

“Lo que yo quiero del Gobierno es justicia para mi hija, para que estas lacras, estos animales, no sigan libres en la calle, campeando a sus anchas”, sostuvo Moya, junto con remarcar que “creo que es una lucha del país que se reinstale la pena de muerte”.

Respecto del tema, explicó que de esa manera probablemente no van a bajar las cifras de homicidios, pero al menos las víctimas tendrán la sensación de que hubo una pena al daño causado.

En cuanto a los responsables de la muerte de su hija, Moya sostuvo que, si bien fue uno el que ejecutó el disparo, “según mi punto de vista mi hija tuvo 3 asesinos”, dada la cantidad de integrantes del asalto, por lo que añadió: “La única forma en que yo podría quedar tranquilo es que esta gente se muera, porque es la única forma de garantizar que no vuelvan a hacerlo”.

Al ser consultado si siempre pensó de esta manera respecto de la pena de muerte, ejemplificó el caso de Ámbar Cornejo y de su homicida, Hugo Bustamante: “En ese caso en particular el Estado tiene las manos manchadas con sangre porque mandaron a la calle a un asesino que debió haber estado muerto y en el mejor de los casos debió haber estado en la cárcel de por vida”.

En esa misma línea agregó: “El Estado de Chile tiene calidad de cómplice” y recalcó que no cumplió su rol de estar del lado de las víctimas “porque un criminal muerto no puede hacer daño”.

Por lo mismo, aseguró haber sido muy tajante con el Presidente, a pesar de que él se mostró elusivo respecto del planteamiento de la pena de muerte y lo emplazó a poner la discusión en el Congreso Nacional de modo de que la ciudadanía conozca, según su parecer, quienes se van a preocupar por los habitantes y “quiénes están del lado de los criminales”.

Raúl Moya argumentó que “si llevamos tanto tiempo discutiendo sobre el aborto y eso no escandaliza a nadie y eso ya se instaló en el debate, yo me pregunto, ¿por qué debería ser tan escandaloso instalar en el debate la discusión de la pena de muerte? En casos de criminales que actúan con total salvajismo, en donde le quitan la vida a gente inocente, indefensa”.

Finalmente, respecto del alcalde de Huechuraba, quien aseguró que los ediles no eran escuchados en cuanto a temas de delincuencia, Moya se refirió en duros términos las declaraciones: “Yo soy un NN. soy un ciudadano común y corriente y he salido a la calle por mi hija, he salido a los medios por mi hija y me he hecho escuchar”.

“Afortunadamente hemos conseguido que más allá de los resultados nos reciba el ministro del Interior, nos reciba el Presidente”, añadió. “Él como político que es, como figura pública, con mayor razón debería hacerse escuchar. Si él no es escuchado tiene que insistir, tiene que exigir”.

Por lo mismo concluyó: “Si esto que me pasó a mí le hubiese pasado a cualquier político, a cualquier empresario influyente, hace rato que al menos se estaría discutiendo la pena de muerte, te lo garantizo”.

Finalmente, Moya hizo un fuerte llamado a no olvidarse de su hija y de las víctimas de los últimos días, incluida la mujer que este lunes fue asesinada en las afueras de un banco para robarle su dinero. Por lo mismo, también invitó a la prensa a tomar un rol participativo y no observante.