Padre de niña fallecida en “encerrona” en Huechuraba: “Tengo certeza de quién fue la persona que mató a mi hija”

Raúl Moya, el padre de Tamara, la niña de 5 años que murió al recibir un impacto de bala en medio de un intento de robo del vehículo que conducía su madre, en la comuna de Huechuraba el domingo 28 de febrero, afirmó que conoce la identidad del responsable del crimen de su hija.

Moya expresó en conversación con Ciudadano ADN que la Policía de Investigaciones (PDI) no comparte esa información con él, pero que lo sabe “por fuentes propias”, ya que mucha gente lo ha ayudado.

“Más allá de que yo tengo certeza de quién fue la persona que mató a mi hija, no puedo revelar mayores antecedentes, porque él está escondido… Al final quienes terminarían pagando las consecuencias de este acto repugnante serían los familiares y yo no quiero eso. Quiero justicia, venganza, pero contra quien corresponde”, sostuvo.

Asimismo, dijo sobre el sujeto: “Claro que está escondido, porque estos sujetos son ratas, son valientes con pistola frente a mano limpia, frente a mujeres y niños, pero cuando huelen el peligro revelan su esencia y se transforman en lo que son: unas ratas, cucarachas”.

“Obviamente mi único afán de decir esto es que yo sé que estos tipos lo van a escuchar o ver. Más allá de que fue una la persona que apretó el gatillo, fueron tres los asesinos de mi hija, fueron tres los que participaron en este crimen y para mí son igual de responsables. Y yo sé que ellos ya han escuchado mis palabras, y sé que están muertos de miedo en algún rincón, pero los vamos a sacar de ahí y van a pagar lo que hicieron“, expresó.

“Esperamos las penas del infierno para ellos”

El padre de la niña agregó también que “nuestra primera prioridad es que caigan los culpables, yo sé que la policía está muy cerca y en cualquier momento así va a ser. Luego de eso, esperamos las penas del infierno para ellos, porque eso es lo que merecen”.

La jornada de este lunes Raúl se reunirá con el Presidente Sebastián Piñera y le pedirá que se endurezcan las penas en este tipo de casos.

“Pensando ya más a futuro, a nosotros como familia nos gustaría contribuir con un granito de arena, para que en definitiva se endurezcan las penas para que todo aquellos que se atreven de ponerle un dedo encima a los más débiles, las mujeres, los niños, los abuelitos, para que ojalá en el futuro (…) cuando cualquier criminal se acostumbre a hacer algo como lo que le hicieron a mi hija, siento que van a tener que pagar con su vida, porque ese es el único castigo equitativo para el daño que ellos hicieron“, espetó.

Asimismo, agrego: “Hay muchísima gente que nos ha hablado diciéndonos que sienten el caso de Tamara como si les hubiesen quitado una hija a ellos mismos, entonces, dentro de todo este dolor es algo súper reconfortante, y me permite a mí al menos darme cuenta de que mi requerimiento de justicia, este llamado que hago a las autoridades para que endurezcan las penas, es algo que representa al pueblo de Chile, no solo a nosotros“.

De igual forma, Raúl Moya aseveró: “Respecto de mí y de mi mujer, en el fondo uno anda todo el día en piloto automático, si uno quisiera morirse… yo daría lo fuera por estar en ese cajón en lugar de mi hija, pero ya que no fue así y estos desgraciados me quitaron la oportunidad de defenderla, de dar mi vida a cambio de la de ella, yo no puedo descansar hasta que ellos caigan y paguen, y no solo que paguen, sino que sufran y se arrepientan“.

“Se van a arrepentir, porque van a sufrir, van a sentir dolor, van a pagar las lágrimas y gritos de mi mujer, los van a pagar todos, no me cabe la menor duda”, concluyó.