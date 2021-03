Ministro del Interior y ataque contra estatua del General Baquedano: “Tenemos que dar la pelea porque aquellos símbolos importantes para el país se mantengan”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lamentó el ataque contra le estatua del General Baquedano, en la plaza del mismo nombre, y se mostró reacio a sacarla de ahí para protegerla de más ataques en manifestaciones futuras.

“Esa estatua representa al soldado desconocido, soldados que dieron su vida por Chile en la Guerra del Pacífico. No le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, ni siquiera les pedimos que hagan grandes sacrificios por Chile. Lo único que les pedimos es que no destruyan Chile. Miren lo poco que les pedimos”, dijo ante la prensa.

“Tenemos que dar la pelea porque aquellos símbolos importantes para el país, para la historia de la república, se mantengan. Lo que tenemos que dar como lucha es que aquellas personas que creen que destruyéndolo todo, incluso aquellos símbolos patrios importantes para nuestra historia, van a también menoscabar nuestra autoestima como país”, agregó.

Además, el secretario de Estado afirmó que la convocatoria a la manifestación del viernes por la tarde, que calificó como un “llamado a transformar el día cinco de marzo en una gran huelga nacional, en un hito de la violencia, en un hito de ocupar las calles de manera violenta”, fracasó.

“Tuvimos personas que se acercaron al centro de Santiago y la acción policial, de manera bastante oportuna, trabajó una estrategia distinta para que la gente fuera conducida hacia la plaza Baquedano para después poder disolver cualquier manifestación, sobre todo las manifestaciones violentas“, afirmó.

“Ese llamado a la violencia no tuvo el eco que muchos pensaban iba a tener. No tuvo el eco porque, cuando muchos esperaban cientos de miles de personas, yo quiero decir que gran parte de las personas que en el pasado estuvieron en las calles lo que están esperando no es un llamado a la violencia, están esperando ir a votar el próximo 11 de abril”, agregó.

“La gran mayoría de las personas sensatas, que creen en la democracia, en la salida institucional, así lo han manifestado”, sumó.