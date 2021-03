Protestas en Plaza Italia terminaron con quema de estatua del general Baquedano y 63 personas detenidas

Durante la tarde de este viernes se realizaron nuevas manifestaciones en el sector de Plaza Italia, tras una convocatoria en redes en torno a diversas demandas sociales.

Los hechos derivaron en incidentes y un grupo indeterminado de sujetos prendió fuego a la estatua del general Baquedano, que se encuentra en la rotonda de dicho sector. Este hecho obligó la intervención de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros.

El general Enrique Monrás, jefe de la Zona Oeste, informó que hubo 63 personas detenidas y siete carabineros lesionados producto de estos desmanes.

Asimismo, el intendente Felipe Guevara condenó los hechos y señaló desde su Twitter que “las demandas sociales se defienden con diálogo, no prendiendo fuego a la ciudad y arrasando con barrios y la calidad de vida de sus vecinos”.

“Hoy no es la búsqueda de mejores condiciones lo que vemos en Plaza Italia, sino delincuencia y violencia sin sentido por parte de algunos“, subrayó.

