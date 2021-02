Caso Tomás Bravo: Fiscal denunció que “el sitio del suceso estaba absolutamente alterado” cuando iniciaron el procedimiento

A una semana de la desaparición de Tomás Bravo (3), el fiscal José Ortiz denunció que el “sitio del suceso estaba absolutamente alterado” cuando el Ministerio Público, así como otras autoridades, comenzaron a trabajar en el operativo de búsqueda.

“A primera hora de la denuncia llega Bomberos, llega Carabineros, llega toda la gente con la solidaridad que caracteriza al chileno, pero lamentablemente, nos destruyen el sitio del suceso“, dijo el persecutor.

Bajo ese punto, el fiscal detalló que “desaparece Tomás el miércoles 17, a las 02:00 de la mañana del jueves 18 nosotros tomamos conocimiento al teléfono del turno y se dispuso de inmediato la concurrencia de las policías, GOPE especializado, la SIP de Carabineros de la Primera Comisaría que era lo que estaba más cerca y necesitábamos inmediatez, la Brigada de Homicidios también que se constituye ese mismo día, pero ya el sitio del suceso estaba absolutamente alterado“.

Por su parte, y ante los cuestionamientos que han surgido contra las autoridades, por presuntamente presentar un proceso lento en la investigación, el intendente de la región del Biobío, Patricio Kuhn, respondió que “lo que pasa es que todo este tema ha sido muy dinámico, ustedes saben que los primeros días hubo una cantidad muy importante de personas voluntarias que vinieron del sector y de otros sectores que escucharon la noticia de la desaparición de Tomás y vinieron a colaborar, y obviamente, que eso produjo un movimiento enorme en la posibilidad después de encontrar más evidencia de qué pudo haber pasado“.

Bajo esa misma línea se refirió la abuela materna de Tomás, Elisa Martínez, quien comentó que “no sé si las diligencias son lentas, es un procedimiento, me imagino que tiene un protocolo todo y paso a paso se va a ir avanzando, pero igual estamos muy inquietos porque ha pasado muchos días. La verdad que información no lo podría decir, porque eso es parte de la investigación”.

“Yo confío en la PDI en su trabajo, en la Fiscalía y esperando buenos resultados no más“, agregó.