Caso Tomás Bravo: Gobierno anunció incorporación de satélite FASat-Charlie y aviones especializados en búsqueda de niño en Arauco

El Gobierno anunció que serán incorporados a la búsqueda de Tomás Bravo, el niño de tres años que desapareció la tarde del miércoles pasado en Arauco, el satélite chileno FASat-Charlie, así como también aviones especializados y personal de Armada de Chile.

Durante el balance del operativo de este sábado, el intendente de la región del Biobío, Patricio Kuhn, dio a conocer que “hoy he tomado contacto en la tarde con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y le he solicitado colaboración, el máximo de colaboración, de todas las posibilidades tecnológicas que podamos obtener y me ha confirmado, y por eso está aquí el almirante Parga, jefe de la Defensa Nacional, que a través de él estamos coordinando la solicitud de varias instancias”.

“Primero, imágenes satélites. Segundo, el uso de aviones tripulados y no tripulados con imágenes de alta resolución y también con láser de alta resolución; y también el uso del avión del Servicio Aerofotogramétrico que también entrega imágenes especiales, que van a complementar todo el trabajo que estamos haciendo”, especificó.

La autoridad regional también anunció que “la Armada va a ser la coordinadora de toda esta información que vamos a recibir desde satélite FASat-Charlie, es el que va a aportarnos imágenes, y también de estos aviones tripulados y no tripulados que entregan otro tipo de información que es complementaria a lo que estamos haciendo, y ese es un gran aporte que vamos a tener en los próximos días”.

Por su parte, el contraalmirante y jefe de la Defensa Nacional en la región del Biobío, Jorge Parga, explicó que lo que se puede detectar con los nuevos implementos “son imágenes distinto tipo, pero también hay térmicas que pueden indicar la presencia de seres vivos y eso es tremendamente importante cuando las condiciones geográficas impiden detectar por otros métodos”.

Parga también informó que los elementos estarán en terreno “a contar desde primera hora de mañana“.

Finalmente, el intendente Kuhn sostuvo “vamos a mantenernos aquí lo que sea necesario para cumplir con nuestro objetivo, que es encontrar a Tomás”.

“No hemos fijado ninguna fecha límite y obviamente que vamos a trabajar con todo el personal, con todos los voluntarios y también con la Policía de Investigaciones y con Carabineros, por supuesto”, concluyó.