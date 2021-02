Alcalde Carter y polémica por calendario de vacunación Covid-19: “Hay un margen natural, en cualquier operación, de un 2-3% que son excepciones”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al decreto que publicó el Diario Oficial, que establece que los municipios que no respeten el calendario oficial de vacunación contra el coronavirus Covid-19, se les aplicarán sumarios sanitarios, donde su comuna figura como la que tiene más casos casos al respecto.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo en ADN Hoy: “Uno puede que no comparta la decisión del Ministerio, pero la ley se cumple“.

“Este decreto tiene que ver con un elemento de querer intimidar para alguien que se arranque con los tarros”, dijo, afirmando que efectivamente ha escuchado de supuestos casos, donde se ha favorecido a, por ejemplo, a un club deportivo en el sur. “Esas cuestiones son simplemente impresentables”, espetó.

“Evidentemente hay que poner orden, no podemos vacunar al equipo de básquetbol que a mí me gusta, o a la gente de mi simpatía, pero en casos concretos diarios hay un margen natural en cualquier operación de un 2-3% que son excepciones“, explicó el alcalde.

De igual forma, planteó “que un fiscalizador que va a ver los casos sea capaz de entenderlos es nulo, lo único que va a salir en el informe es: ‘Tienen 200-300 mil casos excepcionales’, y ¿qué entiende la opinión pública? Allí se está haciendo lo que se quiere, nadie respeta nada”.

“Por tanto, es súper necesario que se comprenda que cuando tenemos una población en La Florida de 65 mil adultos mayores, de ese segmento deben ser de unos 6 mil a 7 mil sobre 85-90 donde empieza mucha postración, problemas motrices y duele decirlo, pero es la realidad: mucho Alzheimer, y la persona que lo cuida es la hija, hermana, mujer”, dijo, explicando que también corresponden a adultos mayores de una edad cercana a la de quienes cuidan, por lo que aprovechan de vacunarlos inmediatamente, y no hacerlos volver otra vez.

Vacunación de profesores

Por otra parte, Carter señaló que el fin de semana que pasó “no estuvo claro, especialmente el sábado y el lunes, si vacunábamos a todos los profesores o solamente sobre 60 años”.

En esta línea, se refirió a la polémica del Gobierno con el Colegio de Profesores: “No es razonable ofender al gremio de los profesores“, sentenció el alcalde.

“Yo no soy particularmente simpático para el Colegio de Profesores, he tenido montones de conflictos a nivel local, pero no puedo negar que el argumento de querer ser vacunados para volver a clases es un argumento que hay que atender, por lo menos atender, no tratarlos de que sacan la vuelta, de que están tratando de no ir a trabajar, porque finalmente es separar lo importante de lo irrelevante y poner lo irrelevante como lo más importante, eso es absolutamente innecesario”, concluyó.