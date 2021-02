El precio del cobre llegó este miércoles a US$ 3,82 la libra, de acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres.

El metal subió 0,27% durante la jornada y alcanzó su valor más alto desde el 30 de abril de 2012.

De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, esto implica que la tonelada de la materia prima tiene un precio de US$ 8.439.50.

Según datos de Cochilco, la libra promedia un valor de US$ 3,635 en lo que va de 2021.

Precio del cobre BML, 16 de febrero:

US$ 3,828 la libra (US$ 8.439.50 la tonelada)

Variación diaria: 0,27%

Promedio 2021: US$ 3,635 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) February 16, 2021