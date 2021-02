“Prefiero morirme de otra muerte y no del Covid”: El emotivo testimonio de Carmela a minutos de vacunarse

Carmela Duarte Guerrero tiene 92 años, es viuda y dice que tiene miedo, pero se va a vacunar igual porque aseguró que “prefiero morirme de otra muerte y no del Covid“, con estas emotivas palabras y un llamado a los jóvenes a cuidarse, contó durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en ADN Hoy que saldrá de su casa por primera vez en 10 meses justamente para ir por su vacuna contra el coronavirus.

Minutos antes de partir al lugar donde recibirá el medicamento, Carmela cuenta con nostalgia que no sale “ni a la puerta”, agregando que “me traen el almuerzo, soy solita, soy viuda hacen como 18 años y me dio un derrame cerebral hace como 20 años, así que no puedo salir, paso encerrada no más, no hablo con nadie (…) Voy a salir a vacunarme, estoy contenta porque me voy a vacunar, tengo una hija en Buenos Aires y le pedí permiso a ella porque todo lo que me pasa le cuento a ella”.

Carmela contó además que tiene otros dos hijos, uno en Australia de 40 años, y su hija mayor de 70 que “está enferma y no puede venir”, pero que todos ellos también recibirán el fármaco.

“Estoy listita… me eché perfume para no ir así no más”

Para Carmela salir por primera vez en 10 meses es una ocasión especial, así que agregó que pese a que durmió bien, está emocionada, lo que no pudo ocultar en sus temblorosas palabras.

“Yo estoy listita, me lavé, me eché perfume para no ir así no más, pero estoy contenta, estoy feliz de ir a vacunarme porque le tengo mucho miedo, se que me voy a morir, tengo 92 años, pero no quiero morirme de esa muerte, quiero morirme así me de un ataque y me muera, pero no del Covid, así que le doy las gracias a estas señoritas que me van a acompañar porque no tenía con quién ir”, dijo.

Finalmente tuvo un mensaje para la juventud y reconoció que “de primera no quería” vacunarse, pero que más miedo le tiene al coronavirus.

“Le digo a la juventud que no hagan cosas que no deben, las máscaras… qué cuesta comprar una máscara, les digo que por favor se cuiden porque es muy terrible el Covid, a lo mejor no creen los niños, les digo que tengo 92 años y los tengo bien vividos (…) Yo de primera no quería, pero digo yo que prefiero morirme de otra muerte y no del covid, así que le doy mil gracias porque me vinieron a buscar, anoche dormí espléndido pensando en estas niñas tan buenas que Dios me las mandó”, terminó diciendo con una sonrisa Carmela Duarte, minutos antes de ir por su vacuna contra el Covid-19.