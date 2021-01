Alcalde de Cartagena solicitó mayor control, fiscalización y campaña comunicacional para evitar alza de contagios por coronavirus en la zona

Durante la mañana de este martes, el alcalde de Cartagena y presidente de la Asociación de Alcaldes de la Provincia de San Antonio, Rodrigo García, se reunió con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, para solicitar mayor apoyo y recursos en la seguridad y control sanitario en la zona, en el marco de la pandemia del coronavirus en Chile.

Tras el término del encuentro en La Moneda, el edil expresó que “esperamos que exista este apoyo hacia los municipios del litoral central que hoy estamos viendo como la gran mayoría de chilenas y chilenos se trasladan hacia el Litoral de los poetas buscando su Permiso de vacaciones, entendiendo que es el lugar más cercano de la región Metropolitana, donde ha habido algunas dificultades en los controles, donde hay personas que han querido entrara con credenciales falsas, detrás de un camión familias completas evitando los controles sanitarios; así que, por lo tanto, he de esperar que toda esta conversación que hemos tenido con el ministro y sus asesores tenga un buen resultado para en un tiempo no muy lejano ir avanzando”.

“Nosotros lo que le habíamos solicitado tanto al intendente como al ministro de Salud, y, de hecho, le entregué el petitorio por parte de los alcaldes precisamente, es tener un PCR negativo al momento de ingresar al Litoral de los poetas o a la provincia de San Antonio“, agregó.

Sin embargo, comentó García que “eso se vio un poco complejo debido a la capacidad técnica que puedan tener los laboratorios o la capacidad que puedan tener resolver tantos PCR al mismo tiempo, pero sí hemos solicitado de que en esta situación haya una mayor fiscalización, más recursos para poder fiscalizar, más recursos para tener búsquedas activas en el litoral central”.

“No tenemos la capacidad”

El alcalde manifestó su preocupación ante el aumento de turistas que han llegado a la zona y sostuvo que “hoy día claro, efectivamente, la mayor cantidad de personas que pueden llegar contagiada puede contagiar a otro de nuestra provincia”.

Al respecto, indicó que “no tenemos la capacidad, el Hospital Claudio Vicuña data de 80 años, (los pacientes) tienen que ser trasladado a Valparaíso, tenemos una sola residencia sanitaria“.

“Entonces, nos complica esta gran cantidad de personas que está llegando al litoral central donde muchas personas llegan sin sus permisos, porque se hacen los desentendidos que el permiso es solo por una vez, por lo tanto, ellos quieren viajar a un destino, a otro destino, y recae en estos gobiernos comunales tenernos que hacer cargo de una población flotante importante. Lo hacemos todos los años, pero con pandemia es mucho más difícil”, continuó.

Finalmente, García dijo que en la comuna y la zona del litoral central “debe existir un mayor control, que no existe; debe existir una mayor fiscalización, que no existe; debe hoy una campaña comunicacional para aquellas personas que desean tomarse sus vacaciones, pero que lo hagan como corresponde, que saquen su permiso, que no se hagan los desentendidos en los controles sanitarios, porque claro, claro se ven en algún momento tacos kilométricos y llega un momento en que personal de salud o militares dejan ingresar a toda la gente, y no nos asegura que pueden ser personas de contacto estrechos, gente contagiada, asintomáticas, y la verdad que eso, que contagie a una persona que vive en Cartagena, adulto mayor, yo no sé quién le va a responder”.