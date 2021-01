Corte de Apelaciones ordenó nuevo juicio contra acusados absueltos por incendio en estación Pedrero

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de nulidad y ordenó la realización de un nuevo juicio oral contra los acusados por el incendio que afectó a la estación Pedrero del Metro de Santiago durante el estallido social, en octubre de 2019.

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada anuló la sentencia impugnada y dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por falta de fundamentación en la decisión que decretó la absolución de los, en ese entonces, imputados, por ilegalidades en cadena de custodia de evidencias presentadas en el juicio.

Según la resolución los magistrados, “de estimarse que se vulnera el debido proceso o el derecho a defensa, por la transgresión de las normas relativas a la custodia de una evidencia, debió expresarse con claridad y precisión cómo se arriba a dicha conclusión y no meramente enumerar los fallos detectados al respecto, única forma que permitiría determinar si una prueba puede ser o no considerada ilícita por infracción de garantías constitucionales, para luego efectuar una valoración negativa de la misma o estimarla insuficiente para acreditar el hecho o la participación, motivo por el cual los jueces también incurrieron en la causal denunciada por los recurrentes, del artículo 374 letra e) con relación al artículo 342 letra c), todos del Código Procesal Penal, relativa a la falta de fundamentación necesaria”.

De esta manera, la corte “acogerá el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, por la causal contenida en la letra e) del artículo 374, con relación al 342 letra c) y con relación al artículo 297, todos del Código Procesal Penal, misma que fuere replicada por los recurrentes Ministerio del Interior y Empresa de Transportes Metro S.A.”.

Respuesta del Gobierno

Tras el fallo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, valoró la decisión del tribunal de alza, y exigió máxima sanción a las personas que resulten involucradas en el hecho.

“Como Gobierno valoramos que la justicia haya anulado el fallo que absolvió a los imputados por el incendio del Metro Pedrero. Nosotros como querellantes presentamos argumentos, los cuales fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Santiago y, por supuesto, creemos que es muy importante que se investigue y que también se pueda sancionar con el máximo rigor de la ley a las personas que cometieron este delito tan grave como la quema del Metro”, sostuvo.

Puedes revisar el fallo completo haciendo click aquí