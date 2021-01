Superintendente de Salud por demanda contra el fisco de Clínica Las Condes: “Me parece extraño que se plantee este tema ahora”

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, se refirió la mañana de este viernes en ADN Hoy a la demanda que presentó la Clínica Las Condes contra Fonasa por el no pago de las camas que se usaron del centro asistencial en el marco del convenio por la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

“Me parece que es extraño que sea la Clínica Las Condes la única que plantee este tema por ahora y precisamente cuando estamos hablando de la necesidad de aumentar camas, porque estamos hablando de una demanda al fisco, de una situación luego de que hace pocas semanas tuvimos una reunión con las clínicas privadas, donde planteamos la necesidad de la reconversión de camas”, explicó el superintendente.

La autoridad agregó que “había un acuerdo y un mecanismo de cómo proceder, por eso me parece extraño que a partir de eso la Clínica Las Condes salga diciendo que va a iniciar acciones contra el fisco. Lo que me consta es que el director de Fonasa ha estado pendiente de estar al día con los pagos”.

Leer también Clínica Las Condes demandará al Fisco por atenciones de pacientes de Fonasa no pagadas en el contexto de la pandemia

Si bien Fernández reconoció que el Estado se ha demorado en pagar a los privados, señaló que “sé que en un momento el director de Fonasa dijo que la Clínica Las Condes no había firmado algunos contratos que tenía que firmar respecto a esto, y probablemente ahí está la discusión, no he escuchado de otras clínicas que digan que no se les ha pagado absolutamente nada, siempre hay retrasos en los pagos con los privados, pero finalmente el Estado siempre va a pagar su deuda, no puede quedar con una deuda con un privado por esta situación”.

Finalmente, la autoridad puntualizó que “el tema es delicado porque Fonasa tiene que revisar que las cuentas que emite el sector privado corresponden a lo que se debe pagar, porque corresponde a dineros públicos, en ese caso el proceso ha sido un poco más lento, sí me consta que Fonasa ya ha pagado, ha pagado a todas aquellas clínicas con las que se cumple cabalmente con la ley de compras públicas“.