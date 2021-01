Diputada Cariola y proyecto de despenalización del aborto: “Es un tema de salud, de derechos sexuales y reproductivos y no un tema penal”

La diputada del PC Karol Cariola explicó en ADN Hoy que el objetivo principal del proyecto de despenalización del aborto hasta semana 14, que se comenzó a discutir en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, es sacar la interrupción del embarazo del código penal, “porque en la actualidad es un delito”.

“Creemos que, además de lo complejo y difícil que es para una mujer interrumpir su embarazo, por la razón que sea, que además esté amenazada penalmente de ir a la cárcel, de ser formalizada, no corresponde; porque es un tema de salud, de derechos sexuales y reproductivos y no un tema penal o de seguridad“, dijo la parlamentaria.

Cariola afirmó que la actual legislación permite el aborto bajo las causales de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto, pero que esas razones no reflejan la totalidad de los motivos de las mujeres para abortar. “Siempre dijimos durante la discusión que esto no era suficiente y que iba a ser necesario volver a legislar, porque quedaban causales no cubiertas. Y que muchas mujeres iban a seguir abortando por otras razones, de manera clandestina, insegura, y que de eso había que hacerse cargo en algún momento”, afirmó.

La diputada lamentó que, dadas las limitaciones de las facultades parlamentarias, sólo puedan optar a la despenalización y no a la legalización.

“Nosotros hubiésemos querido legalizar, que significaba entregar la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de la prestación, pero eso es facultad exclusiva del Presidente de la República y como sabemos que este presidente no está por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres vamos a tener que esperar que un próximo gobierno lo contemple; o que el proceso constituyente se haga cargo de esa otra parte de este desafío que nosotros iniciamos”, dijo.

“Nos encantaría que el Gobierno quisiera involucrarse bajo la lógica de establecer políticas de acompañamiento, de establecer el resguardo de la salud pública y, por tanto, la garantía de la prestación dentro del servicio público de salud y que no quede solo en manos de quienes tienen los recursos para acceder a una forma segura en el mundo privado”, agregó.

La diputada Karol Cariola, además, invitó a tener un debate sin caricaturas y con respeto. “Lo que le decimos a esas mujeres que no están de acuerdo es que respetamos su opinión. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no me criminalices a mí por tomar una decisión tan compleja, que no es que la esté buscando. Nadie se embaraza para abortar”, afirmó.