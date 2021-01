Minsal recordó que los contactos estrechos de casos Covid-19 positivo “deben mantener cuarentena”

La tarde de este martes, el Ministerio de Salud acusó recibo de las críticas en torno a los dichos de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien había señalado en una entrevista a 24 Horas que “los contactos estrechos pueden seguir trabajando. No se trata de personas enfermas y se realiza por acuerdo entre empleador y trabajador”.

Desde la cuenta de Twitter de la cartera señalaron, horas después de esta información, que “los contactos estrechos deben mantener cuarentena. Podrían hacer teletrabajo si su labor no requiere estar presencialmente, en acuerdo con el empleador“.

Información importante: Los contactos estrechos deben mantener cuarentena. Podrían hacer teletrabajo si su labor no requiere estar presencialmente, en acuerdo con el empleador. — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 12, 2021

Daza sostuvo además que quienes no pueden realizar sus labores a distancia “tienen derecho a una licencia médica, y así lo determina la normativa, hoy día tenemos licencia médica para el caso confirmado, el caso sospechoso y también para los contactos estrechos”.

Ante esto, la presidenta del Colegio Médico en Santiago, la doctora Francisca Crispi, explicó a ADN que “los contactos estrechos de un caso confirmado o caso probable por Covid-19 deben cumplir con una cuarentena de 14 días desde el contacto“.

“Para esto tienen derecho a una licencia por contacto estrecho por un máximo de 14 días que debe extender la Seremi (de Salud) o el encargado de trazabilidad del centro de salud familiar (Cesfam) correspondiente a la Atención Primaria”, agregó.

Además, Crispi subrayó que “durante esta licencia el trabajador no debe trabajar, no debe asistir a su teletrabajo, ya que la normativa refiere que cualquier persona con licencia no puede trabajar, y si trabaja ésta sería inefectiva”.

“Parece razonable que las personas que están cumpliendo esta licencia por contacto estrecho que no tienen síntomas pudieran cumplir con las labores de teletrabajo. Sin embargo, no existe una normativa hasta la fecha que nos oriente sobre esta materia, por lo que con la normativa vigente, las personas que son contactos estrechos no deben trabajar”, indicó la dirigenta del Colmed.