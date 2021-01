Caso Cavilú: Fiscalía solicitó desafuero de senador Manuel José Ossandón por tráfico de influencias

Durante la jornada de este martes, la Fiscalía Oriente solicitó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel el desafuero del senador Manuel José Ossandón por tráfico de influencias en el caso Cavilú.

La acusación sostiene que el parlamentario le habría transferido $32 millones a su hijo, quien ejercía funciones en la empresa, de los cuales 16 millones de pesos fueron, presuntamente, destinados para la compañía entre 2017 y 2019.

Al respecto, el senador dijo valorar “que finalmente (la Fiscalía) proceda a la solicitud de desafuero. Si bien aún no hemos sido notificados y desconocemos el contenido, esperábamos y confiábamos esta instancia, porque aquí vamos a poder acreditar ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que no existe un mérito para sostener esta acusación, y en este caso, va a quedar establecida mi inocencia. Así me podré defender“.

“Por lo mismo, estamos confiados que finalmente sean los tribunales de justicia quienes resuelvan, en mérito, esta causa como debe ser”, agregó.