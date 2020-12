Fiesta clandestina en Espacio Broadway: Dueño del recinto y dos reincidentes quedaron con arraigo nacional

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional contra el dueño de Espacio Broadway, José Aravena, y dos reincidentes tras la masiva fiesta clandestina que se realizó en el recinto ubicado en Pudahuel durante la tarde de este martes.

Tras el evento, el ministro del Interior y Seguridad Público, Rodrigo Delgado, criticó de quienes participaron en el evento y aseguró que se va a monitorear por redes sociales el desarrollo de nuevas convocatorias masivas.

“No hace más que pensar que son personas que no comprenden o no logran comprender la realidad y he encargado además un monitoreo de redes sociales, para que en ese monitoreo de redes sociales profundo podamos identificar las convocatorias que pueden haber de este tipo de fiestas para fin de año. Por lo tanto, eso lo estamos monitoreando ya en redes sociales y también nos estamos coordinando con los municipios”, sostuvo el jefe de gabinete.

Por su parte, el Gobierno presentó una querella contra Aravena y, al respecto, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, valoró la acción judicial y calificó el evento como un 2acto criminal”.

“Lo que ocurrió ayer y ha estado ocurriendo en diversas comunas de gente que se reúne sin ningún protocolo sanitario es vergonzoso, inaceptable y casi un acto criminal”, expresó el edil.

“Y frente a esa realidad, si el Gobierno se querella nos parece extraordinariamente positivo y nosotros estamos evaluando también con nuestra dirección jurídica hacernos parte de esa querella. Es un acto criminal, así de simple. En los tiempos que estamos viviendo, es criminal lo que ocurrió ayer“, agregó.